متى يجب خلع الضرس اللبني عند الأطفال وما هي الموانع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:22 صباحاً - تعتبر الأسنان اللبنية الأسنان الأولى للطفل وسلامتها تدل على النمو السليم للطفل، لكن في بعض الحالات، يمكن التفكير في خلع السن اللبنية. ولكي تتم عملية الخلع بشكل صحيح، يتبع طبيب أسنان الأطفال بروتوكولاً دقيقاً حتى يكون طفلك في أفضل الظروف الممكنة.

الدكتور أسامة علوي، استشاري تعويضات الأسنان، وإعادة تأهيل الابتسامة من مركز هارموني الطبي، يقدم للقارئات، تفاصيل عن أهمية السن اللبنية للطفل، وضرورات خلعه قبل الأوان.

ما هو خلع الأسنان؟

ما هو خلع الأسنان؟



خلع الضرس هو إجراء جراحي بسيط يتم فيه إزالة السن. وعادة ما يكون الإجراء سريعاً جداً. في الواقع، عادةً ما يتكون الجزء الأكبر من موعد خلع الضرس اللبني للطفل من إرشاد المريض (والوالد) خلال الإجراء، وتخدير المنطقة المحيطة بالسن، والتأكد من راحة الطفل. وعادةً ما يستغرق الخلع نفسه حوالي دقيقة واحدة فقط. يمكن إجراء معظم عمليات خلع الأسنان اللبنية باستخدام التخدير الموضعي وحده، أو باستخدام مزيج من التخدير الموضعي وأكسيد النيتروز "غاز الضحك".

لماذا يجب تجنب خلع الأسنان اللبنية؟

تظهر الأسنان اللبنية في عمر 6 أشهر وتنتهي في عمر 3 سنوات تقريباً. وتتكون عادة من 20 سناً مؤقتة، وعلى الرغم من أن هذه الأسنان في هذه المرحلة من عمر الطفل ليست دائمة، إلا أنها مهمة في النمو الجيد للأطفال. فهي تُستخدم في المضغ وكذلك لتعلم اللغة.

علاوة على ذلك، تعمل هذه الأسنان المؤقتة أيضاً كدليل لنمو الأسنان الدائمة في المستقبل. لذلك من المهم العناية بها وتجنب إزالتها قبل سقوطها. حيث يمكن أن تكون لعادات تنظيف الأسنان السيئة أو تسوس الأسنان اللبنية عند الأطفال عواقب مباشرة على الأسنان الدائمة ودفع طبيب الأسنان لخلع سن الطفل اللبنية.

ما أسباب خلع السن اللبنية عند الأطفال؟

ما أسباب خلع السن اللبنية عند الأطفال؟



إن خلع السن اللبنية ليس بالأمر السهل، حيث يجب الحفاظ على هذه الأسنان المؤقتة قدر الإمكان. من ناحية أخرى، قد يكون خلع السن اللبنية ضرورياً في بعض الحالات:

إذا تحركت الأسنان اللبنية كثيراً وتداخلت مع مضغ الطفل.

إذا كانت السن مصابة بتسوس، وخلال الأشعة السينية، تكون السن الأخيرة على وشك الظهور.

إذا كانت السن مكسورة، وكانت السن الدائمة تنمو تحتها.

إذا كانت الأسنان اللبنية تمنع ظهور الأسنان الدائمة، إذا فقد الطفل بشكل طبيعي أحد أسنانه اللبنية، ولكن السن الدائمة البديلة لا يمكن أن تنبت بشكل صحيح لأن السن اللبنية الأخرى تعيق ذلك، فقد يلزم خلع السن اللبنية الثانية.

إذا تعرضت السن للكسر نتيجة لصدمة عنيفة ولم يكن ترميمها ممكناً.

إذا كانت الأسنان اللبنية تالفة للغاية، ولا يمكن علاجها.

يمكن أن يكون الخراج أيضاً سبباً لخلع أحد أسنان الطفل.

ما هو لب السن؟

توجد تحت الطبقة الخارجية الصلبة للسن مادة هلامية ناعمة تسمى "لب السن". يمكن أن تؤدي التسوسات العميقة والصدمات السنية إلى إتلاف لب سن الطفل وتؤدي إلى العدوى، مما يؤدي إلى ألم الأسنان وحساسيتها واحمرارها و/أو تورمها. إذا لم يتم علاج العدوى، فقد تنتشر إلى ما هو أبعد من السن، مما قد يؤدي إلى حالات تهدد الحياة.

في بعض الحالات، يمكن علاج لب الأسنان المصابة في الأسنان اللبنية باستخدام علاج لب الأسنان للأطفال، ويمكن إنقاذ السن، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تتطلب الأسنان اللبنية المصابة بشدة خلعها.

كيف يتم نزع سن لبنية بطريقة آمنة في المنزل؟

كيف تتم عملية خلع الأسنان اللبنية بدون ألم؟

كيف تتم عملية خلع الأسنان اللبنية بدون ألم؟



يبذل طبيب الأسنان المتخصص بالأطفال، قصارى جهده لضمان إجراء عملية خلع أسنان طفلك في أفضل الظروف الممكنة. ويتبع الإجراء بروتوكولاً محدداً، حيث يقول: "من أجل خلق تجربة سعيدة، من الضروري أن يكون الطفل مسترخياً. ويمكن تحقيق ذلك بوضع الطفل في حالة مشاهدة فيلم أثناء الخلع. كما سيستخدم طبيب الأسنان المفردات المناسبة حتى يدرك طفلك هذه التجربة الجديدة بطريقة إيجابية.

بمجرد استرخاء الطفل، تبدأ عملية الخلع. سيضع طبيب الأسنان مخدراً تلامسياً، يختار الطفل مذاقه، وسيبدأ مفعوله بعد 30 ثانية. إذا كان الطفل متوتراً، يمكن لطبيب الأسنان أن يجعله يتنفس MEOPA، للاسترخاء، بهذه الطريقة، يظل الطفل مستيقظاً، لكنه هادئ.

بعد الخلع المبكر لسن الطفل، يقوم طبيب الأسنان بوضع حافظ المسافة من أجل ضمان المساحة اللازمة لنمو السن الدائم.

ثم يستخدم طبيب الأسنان الليزر لعلاج اللثة. وبفضل تأثيره المحفز الحيوي، يكون الشفاء أسرع وأقل إيلاماً.

في نهاية عملية الخلع، عادة ما أوفر صندوقاً صغيراً بالشكل واللون الذي يفضله الطفل، ويترك أسنانه اللبنية فيه.

لا يؤثر التخدير على الأغشية المخاطية للطفل، ما يعني أن شفتي طفلك وخدوده ولسانه لن يتم تخديرهما أو إزعاجهما. ويمكن لطفلك العودة إلى أنشطته من دون خوف من الإصابة.

التقنيات المختلفة لاستخراج الأسنان اللبنية

اعتماداً على مدى تثبيت السن اللبنية في الفك، قد يستخدم طبيب الأسنان تقنيات مختلفة لإجراء عملية الاستخراج: يتابع قائلاً: "في حالة الخلع البسيط، تحت تأثير التخدير الموضعي على الطفل، أقوم عادة بتحريك السن باستخدام أداة صغيرة، وهي الملقط. ثم أقوم بخلع السن باستخدام ملقط الأسنان. وإذا لزم الأمر، قد أقوم أيضاً بإجراء بعض الغرز".

من ناحية أخرى، إذا كانت جذور السن اللبنية جيدة، أقوم بإزالة ملحقات السن باستخدام أداة حادة، ثم أستخدم رافعة موضوعة بين العظم والسن لتحريكها. وأخيراً، تتم إزالة السن باستخدام ملقط.

ما هي الرعاية بعد خلع الأسنان عند الأطفال؟

تنظيف الأسنان بفرشاة ذات شعيرات ناعمة



بعد خلع ضرس العقل اللبني، من المهم اتباع توصيات بما يلي:

لا تقومي بتنظيف منطقة الخلع لمدة 4 أيام الأولى لتعزيز الشفاء. عدم تناول أو شرب طعام ساخن جداً. يجب تجنب حمامات الشمس والألعاب الخارجية والحمام الساخن، أي كل ما يمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم. يفضل تناول الأطعمة اللينة أو الأطعمة المخلوطة. تنظيف الأسنان عن طريق، استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وتجنب إصابة اللثة في موقع الخلع. النوم مع رفع الرأس غسل فم الطفل بالماء الدافئ والمالح لتسريع عملية الشفاء. بعد ثلاثة أيام، إذا لزم الأمر، يمكن للطفل شطف فمه بمغلي مطهر وأعشاب تخفف الالتهاب، على سبيل المثال، محلول الفوراسيلين، أو مغلي البابونج، أو الآذريون، أو المريمية. يجب ألا يكون السائل ساخناً جداً أو بارداً جداً. من الخطر عموماً تسخين منطقة السن المخلوعة، لذلك يُستبعد الشطف الساخن وخاصة الكمادات، فقد يسبب ضرراً خطيراً.

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ما هي عواقب خلع الأسنان اللبنية؟



قد يسبب خلع إحدى الأسنان اللبنية ألماً طفيفاً وصعوبة في تناول الطعام جيداً لعدة أيام. وبشكل عام تكون عملية الشفاء سريعة.

يؤدي خلع السن اللبنية أيضاً إلى إحداث فجوة في الفم. ولمنع الأسنان الموجودة من محاولة ملء هذه الفجوة بالنمو في وضع خاطئ، عادة ما أوصي بتركيب جهاز يحافظ على المسافة؛ إذ يحافظ هذا الجهاز على مساحة كافية لنمو الأسنان الدائمة المستقبلية، لذلك أنصح بمتابعة فحص الأسنان بشكل دوري للتأكد من أن أسنان طفلك في الوضع الصحيح.

طريقة إعداد طفلك لإزالة أسنانه اللبنية

طريقة إعداد طفلك لإزالة أسنانه اللبنية



على الرغم من أن خلع الأسنان عند الأطفال يكون سريعاً وبسيطاً بشكل عام، إلا أن العديد من الأطفال يشعرون بالتوتر أو القلق بشأن خلع الأسنان. وعلى أي طبيب اتباع الآتي:

عادة ما أطلب من الأمهات والآباء مساعدة الطفل على إتمام موعد خلع الأسنان بسلاسة من خلال تحضيره مسبقاً. قبل الموعد، وعلى الأم أن تجلس مع طفلها لشرح ما سيحدث عند طبيب الأسنان. يتلقى الأطفال الإشارات من والديهم، لذا فإن شرح الإجراء لطفلك بطريقة هادئة وإيجابية يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية استجابة طفلك للعلاج.

على الأم ألا تضغط على طفلها أو تقلل من شأنه، بل اخبريه أن إحدى أسنانه أصبح شقياً للغاية، وأزعج الآخرين، لذلك يجب إنقاذه و"خلعه".

على الأمهات القيام بتقديم هدية للطفل، أو وعده بلعبة ما أو برحلة إلى حديقة مائية (سينما، غرفة ألعاب)، بشرط حسن سلوكه. والأمر الأكثر أهمية هو أن تكوني أنت نفسك هادئة ولا تشعرين بالذعر، عندها ستنتقل حالتك المزاجية إلى الطفل.

احرصي على زيارة طبيب الأسنان بين 3-4 مرات في السنة. أولاً، سيحافظ ذلك على صحة أسنان الطفل. ثانياً، سيعلمه الذهاب إلى طبيب الأسنان وينفي خوفه. إن الموقف الهادئ تجاه أطباء الأسنان هو ضمان عدم وجود مشاكل في الأسنان في مرحلة البلوغ.

قبل خلع الأسنان، أشرح للطفل باستخدام لغة مناسبة لعمره وأجيب عن أي أسئلة للطفل أو التي قد تخطر ببال الأم، حيث يخشى العديد من المرضى الأطفال الإبرة المستخدمة لتطبيق مادة التخدير أكثر من خوفهم من خلع الأسنان نفسه.

متى يكون التخدير العام ضرورياً؟

إذا كان الطفل مصاباً بأحد الأمراض العقلية والعصبية (الصرع، الشلل الدماغي، ومتلازمة داون عند الأطفال)

صغر سن المريض (من عمر سنة واحدة)

خوف شديد من الطفل قبل إجراء العملية.



*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص