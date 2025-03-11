كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:53 صباحاً - من الضروري أن تعرف الأم ما يدور مع طفلها خلال فترة وجوده في المدرسة، حيث يغيب لعدة ساعات عنها ولا تعرف المواقف التي يمر بها، وقد يتعرض الطفل لمشاكل أيضًا، فيجب عليها ألا تقع في خطأ كبير حين ترسله إلى المدرسة ولا تهتم بمتابعة ما يحدث معه، وتكتفي بحل الواجبات المدرسية ومراجعة دروسه.

على الأم أن تعرف المواقف التي يتعرض لها طفلها ومشاعره، وأسباب حبه للمدرسة او كراهيته لها ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشدة التربوية أمل درغام، حيث أشارت إلى 3 أسئلة وجهيها لطفلك لكي تعرفي أخباره ومشاكله في المدرسة، مثل تعرضه للتنمر المدرسي أو سعادته مع زملاء الفصل وغيرها في الآتي:

خطوة ما قبل طرح الأسئلة على الطفل حول المدرسة

طفل في طريقه إلى المدرسة

اصحبي طفلك إلى المدرسة ولو ليوم واحد؛ لأن معظم الأطفال يصلون إلى المدارس عن طريق باص المدرسة وينتهي دور الأهل بتوديعه أمام باب البيت، ولذلك فمن الضروري أن تذهبي مرة واحدة معه وتدخلي إلى الساحة وتتجولي بها قليلًا؛ لكي تجدي لديك المبرر لطرح الأسئلة على الطفل التي سوف تساعدك على التعرف على أبرز مشاكل الأطفال في المدرسة الإبتدائية؛ لأنك المسؤولة عن حلها، وفي بعض الأحيان قد تحتاجين للمساعدة من المعلمة وإدارة المدرسة.

اهتمي أيضًا بالزيارات المدرسية وحضور الاجتماعات التي تعقد لأولياء الأمور في المدرسة؛ لأنها تناقش مشاكل التلاميذ الصغار خصوصًا، ولكي تكوني على اطلاع بالأنشطة التي تقوم المدرسة بتنفيذها من أجل الأطفال ولكي يعرف الطفل أنك لست بعيدة عن عالمه الجديد، ويشعر بالسعادة والتشجيع والتحفيز اثناء وجوده في الفصل.

اعلمي أن الطفل يتعرض إلى ثلاثة أنواع أو مظاهر من المشاعر في المدرسة، ويهمك أن تكتشفي أسبابها، وهي الشعور بالخوف والشعور بالفرح وكذلك الشعور بالحزن، ولا يمكن أن تتوصلي إلى وجود هذه المشاعر او عدمها وكذلك أسبابها دون أن تقومي بتوجيه أسئلة لطفلك بعد أن يتناول طعام الغداء، ويحصل على القيلولة ولكن قبل أن يبدأ في حل الواجبات المدرسية ومراجعة الدروس.

السؤال الأول

التنمر المدرسي

أخبري طفلك أنك حين قمت بتوصليه إلى المدرسة قد لاحظت طفلًا يبكي وهنا وجهي له هذا السؤال، وانظري في عينيه مباشرة ولاحظي رد فعله وهذا السؤال هو: لماذ كان هناك طفل يبكي ويبدو عليه الخوف في ساحة المدرسة؟ ماذا تعتقد سبب بكاء الطفل؟ ثم قولي له أنا حزينة لأني رأيت طفلاً يبكي، ويشعر بالخوف في المدرسة، وهنا عليك أن تنتظري رد طفلك.

اعلمي أن رد طفلك على هذا السؤال هو تعبير عن حاله ووضعه في المدرسة، فما لم يقو طفلك على إخبارك به بطريقة مباشرة سوف يخبرك به حين توجهين له هذا السؤال، فمثلًا قد يخبرك أن هذا الطفل قد يكون يتعرض للسخرية والإساءة من التلاميذ وما يعرف بظاهرة التنمر المدرسي وقد يتعرض للابتزاز فيضربه تلميذ أكبر منه سنًا وأقوى منه ويحصل على أغراضه الخاصة أو شطائره، وهكذا فالطفل سوف يعبر عما يمر به من خلال هذا السؤال غير المباشر حتمًا.

السؤال الثاني

طفل يكتب في الفصل

أخبري طفلك أنك وأثناء توصيله إلى المدرسة أنك قد رأيت طفلًا يبدو عليه شعور السعادة والفرح، وأنه كان يسير بهمة ونشاط ويتقافز أثناء سيره، لماذا كان هذا الطفل يفعل ذلك، ولاحظي أن هذا السؤال يكون عن مشاعر الفرح عند الطفل؛ لأن هناك مواقف مفرحة ومبهجة يتعرض لها الطفل في المدرسة، بالإضافة إلى مشاعر الخوف التي يتعرض لها أيضًا فمشاعر الخوف تؤدي إلى تدهور وضع طفلك الدراسي ومستواه أما مشاعر الفرح فيجب عليك أن تستثمريها جيدًا حين تعرفين أسبابها وتشجعين طفلك عليها.

توقعي أن يخبرك طفلك بما يسعده ويفرحه في المدرسة وليس من الطبيعي أن يخبرك بأسباب فرح وسعادة أطفال آخرين وهو لا يشعر بهذه المشاعر فسوف يخبرك أن هذا الطفل يبدو سعيدًا لأن المعلمة تحبه ولأنه يحصل على درجات عالية في دروسه، كما أنه يحب زملاء الفصل ويقضي معهم أوقاتا طيبة، ومن الضروري أن تهتمي بخطوة تشجيع الطفل والاحتفال به أمام إخوته، وفي حضور الأب؛ لكي تعززي من حماسه لكي يستمر في تفوقه.

السؤال الثالث

صعوبات التعلم عند التلاميذ

وجهي السؤال الثالث لطفلك وهو عن شعور الحزن وسيكون أيضًا أنك قد لاحظت طفلًا يدخل من باب المدرسة وتبدو عليه أمارات الحزن، وعليك أن تكوني في هذه الحالة قد استخدمت لغة جسدك للتعبير عن مدى تأثرك بحالة الطفل الحزين، ثم دققي النظر في وجه طفلك واتركي له مساحة لتخمين أسباب حزن الطفل، وسوف تكتشفين أن من بين أسباب هذا الحزن هي مشاكل يمر بها طفلك ولم تنتبهي لها ويجب عليك معالجتها.

اعلمي أن من بين أسباب حزن الطفل أثناء توجهه إلى المدرسة مشكلة مصروف المدرسة، وهي مشكلة قد تغفلين عنها، ويجب أن يكون لديك فكرة عن المصروف الذي يكفي طفلك حسب عمره، وما يتوافر من أشياء يمكن أن يبتاعها من المقصف، وكذلك الوضع المادي للأسرة، مع مراعاة ضرورة تشجيع طفلك على تعلم الادخار منذ صغره.

لاحظي أن صعوبات التعلم أيضًا من أسباب حزن الطفل وفتوره، وعدم وجود مشاعر التشجيع والتحفيز للذهاب إلى المدرسة، وفي هذه الحالة عليك البحث عن اسباب صعوبة التركيز وتدني مستوى طفلك الدراسي،مثل القيام باجراء فحوصات طبية له، فغالبًا ما يكون فقر الدم أي إصابته بالأنيميا من أهم أسباب صعوبة التركيز لديه، بالإضافة لإحساسه بالكسل والخمول مع وجود الصداع الذي يمنعه من التركيز في شرح المعلمة، بالإضافة لأسباب أخرى يجب عليك مناقشتها مع المعلمة والبحث عن حلول لها، مثل إهمال المعلملة للطفل وتهميشه على حساب أطفال آخرين.

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