شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإفراط في حلويات رمضان يضر القلب.. اعرف الحل والان مع تفاصيل الخبر

الإفراط في تناول حلويات رمضان مثل الكنافة، والقطايف، والبسبوسة يمكن أن يضر القلب، هذا وفقًا للدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد المصري، مؤكدًا أن حلويات رمضان تتسبب في ارتفاع السكر المضاف، حيث يسبب زيادة مفاجئة في سكر الدم.

كما أن الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة، فتزيد من مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، وأيضًا السعرات الحرارية العالية تؤدي إلى زيادة الوزن، ما يزيد من الضغط على القلب.

الحل للحفاظ على صحة القلب في رمضان 1. الاعتدال في تناول الحلويات

اكتفي بقطعة صغيرة بعد الإفطار ولا تتناولي الحلويات يوميًا.

ضعي كمية صغيرة في طبق صغير لتجنب الإفراط في الأكل.

2. إعداد حلويات صحية

استخدام العسل أو سكر جوز الهند بدلاً من السكر الأبيض.

خبز الحلويات في الفرن بدلاً من القلي.

استخدام دقيق الشوفان أو القمح الكامل بدلاً من الدقيق الأبيض.

3. استبدال الحلويات بفاكهة طبيعية

تناولي التمر، الفواكه الطازجة (مثل التفاح أو البرتقال)، أو سلطة الفواكه بالعسل.

المشي أو ممارسة تمارين خفيفة بعد الإفطار لتحسين الهضم وتنشيط الدورة الدموية.

5. شرب الماء بانتظام

يساعد الماء في تحسين عملية الهضم وتخفيف التأثير الضار للسكريات.

6. مراقبة مستوى السكر والكوليسترول

إذا كنتِ تعانين من مشاكل صحية مثل السكري أو ارتفاع الكوليسترول، تجنبي الحلويات قدر الإمكان.