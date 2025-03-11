شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غريبة لسن اليأس تتجاهلها أغلب النساء.. منها حكة الأذن والان مع تفاصيل الخبر

مع بلوغك سن الأربعين، يبدأ خلل هرموني في جسمك، ما يؤدي إلى آثار جانبية مختلفة، وفقًا للخبراء، قد تكون هذه أعراضًا لسن اليأس، وهي الفترة التي تبدأ فيها أجسام النساء في الانتقال إلى سن اليأس، ما يعني انخفاض مستويات الهرمونات، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض غريبة لسن اليأس لا أحد يحذرك منها، بحسب موقع تايمز ناو.

تحدث مرحلة ما قبل انقطاع الطمث عندما يبدأ جسمك في الانتقال إلى مرحلة انقطاع الطمث، حيث تبدأ المبايض في إنتاج عدد أقل من الهرمونات، مما يتسبب في عدم انتظام دورتك الشهرية. في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، يتحرك جسمك نحو نهاية سنوات الإنجاب - وهو تقدم طبيعي وعادي. قد تعانين من أعراض جسدية وعاطفية.

قد تؤدي بعض هذه الأعراض إلى تعطيل حياتك أو إصابتك بالإغماء. ومن المهم ملاحظة بعض الأعراض الغريبة وغير العادية التي ربما لم تسمع بها من قبل.

حساسية الطعام وعدم تحمله

هناك أطعمة معينة كنت تستمتعين بها في وقت سابق ولكنك أصبت بنفور مفاجئ أو حساسية قد تكون بسبب تغيرات هرمونية في جسمك. ووفقًا للخبراء، فإن تفاقم حساسية الطعام أو عدم تحمله يحدث في الغالب بسبب مستويات هرمون الاستروجين المتقلبة، والتي يمكن أن تؤثر على استجابة جسمك لمسببات الحساسية والعمليات الهضمية.

صرير الأسنان

تبدأ العديد من النساء في صرير أسنانهن أثناء النوم كأثر جانبي لسن اليأس. ويقول الأطباء إن صرير الأسنان، المعروف أيضًا باسم صرير الأسنان، يحدث عندما تجلب التحولات الهرمونية قدرًا كبيرًا من التوتر والقلق المتزايدين. كما تؤثر مستويات هرمون الاستروجين المتقلبة أيضًا على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك تجويف الفم.

بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني أيضًا من مشاكل أخرى تتعلق بصحة الفم، مثل جفاف الفم، وحساسية الأسنان، وألم اللثة، ونزيف اللثة.

حكة في الأذنين

على الرغم من أن الحكة في الأذنين من الأعراض الغريبة وغير المعروفة، إلا أنها شائعة بين النساء في سن اليأس. ووفقًا للخبراء، فإن الفترة الانتقالية التي تسبق سن اليأس، بسبب التقلبات الهرمونية وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، تجعل بشرتك جافة ومتهيجة - وخاصة حول قنوات الأذن.

بحسب الخبراء، يصبح الجلد، بما في ذلك الأنسجة الرقيقة داخل الأذنين، أكثر جفافاً بسبب فقدان الزيوت الطبيعية، مما يسبب الشعور بالحكة.

طنين الأذن

بالنسبة لبعض النساء، يبدأ طنين الأذن، والذي يوصف عادة بأنه رنين في الأذنين، أو يزداد سوءًا مع دخولهن مرحلة انقطاع الطمث.

طنين الأذن هو حالة معقدة للغاية تشمل العديد من الأجزاء المختلفة من المسارات السمعية ويمكن أن تتفاقم بسبب الأحداث النفسية مثل اضطرابات المزاج والاكتئاب والتوتر - وهي الآثار الجانبية لانقطاع الطمث. وفقًا للدراسات، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أيضًا إلى ضعف السمع.

فقدان الذاكرة

فقدان الذاكرة، الذي يُوصف غالبًا بأنه ضباب الدماغ، هو أحد أعراض انقطاع الطمث، ويرتبط بمستويات الهرمونات المتقلبة، وخاصة هرمون الاستروجين.

يقول الأطباء إن هرمون الإستروجين يساعد أنظمة الناقلات العصبية في الدماغ التي ترسل الإشارات إلى المناطق المعنية بالذاكرة ومعالجة المعلومات. ويعتقد العديد من الباحثين أيضًا أن هرمون الإستروجين يعزز نمو الخلايا العصبية وبقائها، وهي الخلايا التي ترسل النبضات الكهربائية. تعمل هذه النبضات كرسائل ضرورية لجعل الدماغ والجهاز العصبي يعملان بشكل صحيح.

ماذا يمكنك أن تفعلي لتقليل الأعراض؟

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إبقاء أعراض انقطاع الطمث لديك تحت السيطرة وتمكين جسمك من أداء وظائفه بأفضل ما يمكن خلال هذه الفترة، بما في ذلك:

قسط جيد من الراحة

يساهم قلة النوم في اضطرابات المزاج والاكتئاب، لذا حاولي الحفاظ على دورة نوم صحية من خلال الحفاظ على جدول نوم منتظم، وتقليل تناول الكافيين، والتأكد من أن غرفتك مظلمة قدر الإمكان.



تناول الطعام بشكل صحيح

إن الأطعمة التي تضر بقلبك قد تضر أيضًا بدماغك. وهذا يعني أنه يجب عليك الحد من الدهون المشبعة والدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة مثل الأطعمة المقلية والأطعمة المخفوقة والمخبوزات، وبدلاً من ذلك، تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين الرياضية على تحفيز الدماغ في المناطق التي تعتبر حيوية للذاكرة ومعالجة المعلومات، كما تعمل على تحسين عمل الحُصين، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن أنواع مختلفة من الذاكرة.

يوصي الخبراء النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع.

تمارين الدماغ

يساعد الحفاظ على نشاط عقلك على تجنب آثار الشيخوخة، ومن هذه النصائح لتمرين عقلك، حل الكلمات المتقاطعة والسودوكو، وألعاب الكلمات، وألعاب العقل والاختبارات عبر الإنترنت.

وقراءة الكتب والصحف والمجلات.

تعلم شيئًا جديدًا، مثل آلة موسيقية أو لغة جديدة

اقضِ وقتًا في التحدث والتواصل الاجتماعي مع العائلة أو الأصدقاء.

