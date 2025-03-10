شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. أعراض ومخاطر مرض "البوليميا" الذى تعانى منه شخصية "داليدا" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل أثينا، والذى يعرض على قناة الحياة، قيام داليدا "دونا إمام" بالقىء المتعمد للطعام الذى تناولته، بجانب تعاطيها حقن لأحد الأدوية المخصصة لعلاج مرض السكر، بهدف إنقاص وزنها.

وتعانى شخصية داليدا منذ بداية أحداث المسلسل من خوف مرضى من زيادة وزنها، حيث كشفت أحداث الحلقات عن أن هذا الخوف يرجع إلى تنمر أصدقائها الدائم عليها خلال طفولتها بسبب وزنها الزائد، ما نتج عنه خوفها الشديد من زيادة وزنها، وإصابتها المرجحة بمرض "البوليميا".

ما هو مرض البوليميا؟

البوليما أو "الشره المرضى" هو مرض نفسى يتسبب فى مشاكلات حادة تتعلق بسلوكيات تناول الطعام، حيث يعانى المريض كم نوبات غير منضبطة من الإفراط في تناول الطعام، والتي تسمى الشراهة، يتبعها ما يستمر بـ"التطهير"، وهو تخلص الجسم من الطعام الذى دله، سواء عن طريق القيء أو الإفراط فى استخدام الملينات ومدرات البول، أو عن طريق الصيام وممارسة التمارين الرياضية بكثافة.

وفى الكثير من الأحيان، يكون الشره المرضى مرضا مهددا لحياة المصاب به، حاصة مع تكرار نوبات الشراهة والتقيوء لمعدل يصل لعدة مرات فى اليوم الواحد.

أسباب الإصابة بمرض البوليميا

لا يوجد أسباب محددة للإصابة بالمرض، ولكن يرجح أن الأمر يحدث لأسباب وراثية، أو بسبب الهوس بمعايير الجمال التى تفرضها المجتمات ووسائل الإعلام كل فترة زمنية.

أعراض مرض الشره المرضي "البوليميا"

تعد هذه هي الأعراض الأكثر شيوعا لمرض الشره المرضى:

نوبات متكررة من الإفراط في تناول الطعام والخوف من عدم القدرة على التوقف عن الأكل

التقيؤ المتعمد

الإفراط في ممارسة الرياضة

الصيام المفرط

عدم إنتظام فترات الحيض أو إنقطاعه

القلق ومشاعر الإحباط تجاه مظهر الجسد

الاكتئاب

مضاعفات مرض البوليميا

نظرًا للتقيوء بشكل متكرر، توجد عدد من المضاعفات الشائعة بين مرضى البوليميا، وهى:

التهاب وألم الحلق المستمر

التعب وقلة الطاقة

مشاكل الأسنان بسبب تآكل مينا الأسنان لمرور أحماض المعدة عليها بإستمرار

التهاب المريء

حدوث ثقب في المعدة

مشاكل القلب بسبب فقدان المعادن الحيوية والإلكتروليتات، مثل البوتاسيوم والصوديوم

تورم الغدد بالقرب من الخدين

مشاكل الكلى

الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري

الأفكار الإنتحارية

ويجب فى حالة المعاناة من مرض البوليميا، طلب المساعدة النفسية المتخصصة

جدير بالذكر أن مسلسل أثينا يتناول قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب، ويشارك في بطولة مسلسل أثينا نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج وأحمد مجدي، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، ونبيل عيسى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025