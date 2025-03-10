شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا.. هذا ما تفعله الغيرة الشديدة في صحتك وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

في المسلسل ظهرت زوجات حكيم وأخواته في حالة من الغيرة الشديدة التي نشبت بين السيدات في القصر، الغيرة منها المرضي ومنها الوهمي وهو نوع من الاضطراب يوضحه تقرير نشر في موقع daimondrehabthailandK ما هو وهم الغيرة أحد أهم أنواع الاضطرابات الوهمية فهي عاطفة إنسانية معقدة ولكن زيادتها عن الحد تؤدي لجعلها نوعًا من الاضطراب.

ما هي أسباب وهم الغيرة أو الغيرة القهرية

اضطرابات الوهم وهي نوع من الاضطرابات العقلية التي يمكن أن تصبح سببًا لإصابة الإنسان بحالة من الغيرة الشديدة أو الغيرة الوهمية.

العوامل الوراثية والجينية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بأوهام الغيرة بأشكالها ودرجاتها المختلفة.

تشوهات الدماغ بعض تشوهات الدماغ والعوامل البيولوجية والوراثية بجانبها قد يساهم بشكل كبير في إصابة البعض بنوبات من الغيرة الحادة، لأن مثل هذه الأنواع من التشوهات تتسبب في تغيرات في القشرة الدماغية الأمامية.

بعض المشكلات مثل الفصام هذا الاضطراب الخطير الذي يتسبب في بعض الأوهام والهلوسة وبعض الأعراض الأخرى منها الغيرة.

اضطرابات القلق التي تؤدي إلى انخفاض احترام الذات وترتبط بشكل وثيق مع الغيرة.

اضطرابات الشخصية وهي الأكثر شيوعًا نتيجة لأنماط التفكير والسلوك ويعاني معها البعض من حالة الغيرة.

كيف تمنع نفسك من الشعور بالغيرة

لا توجد تقنية محددة لمنع أوهم الغيرة ولكن يمكن الالتزام بالعلاج لدى مختص للتخلص من هذه الأوهام ومحاولة ضبط النفس وجعلها في طورها الطبيعى.

يساعد المعالج على إدارة الضغوط التي تؤدي إلى الإصابة بأوهام الغيرة إذا كانت ناشئة عن أمراض عقلية فيجب علاجها مثل الاكتئاب والقلق والفصام.

تعزيز عادات الحياة الصحية مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتقنيات لجعل الدماغ والتفكير أكثر مرونة.

ممارسة اليقظة الذهنية التي تحسن من أنماط التفكير.

العلاج النفسي لاضطرابات الوهم لتشجيع المرضى ومساعدتهم على تحديد الأفكار والسلوكيات والعواطف.

كذلك العلاج المعرفي السلوكي وفقًا لمختص.

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