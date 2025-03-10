شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد.. ما هو اضطراب المعارضة والتحدى الذى يصاب به المراهقون والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل كامل العدد ++ على قناة ON الساعة 6 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 1.30 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء والساعة 3 صباحًا والساعة 9 صباحًا.

في مسلسل كامل العدد تظهر الكثير من الشخصيات من الأطفال والمراهقين الذين قد تتفاوت طريقة التعامل معهم، فما هو اضطراب المعارضة والتحدي؟

يقول تقرير نشر في موقع daimondrehabthailand أن اضطراب المعارضة والتحدي أحد أهم أنواع الاضطرابات التي تصيب الأطفال والمراهقين ولديهم مشاكل في ضبط النفس فيما يتعلق بالعواطف والسلوكيات.

أعراض اضطراب المعارضة والتحدي

أعراض هذا الاضطراب تشمل الغضب والسلوك الجدلي والسلوك المتحدي الشديد بل تصل حد الرغبة في الانتقام والغضب الحاد والانفعال كلها أعراض تتدرج وتختلف من طفل إلى آخر، قد يصاب بعض الأطفال أيضًا بحالة من القلق والانزعاج أو ازعاج الآخرين عمدًا مع عدم الرغبة في الامتثال إلى القواعد تحت أي ظرف فضلاً عن الإصابة ببعض نوبات الغضب والقلق.

ويعاني الشخص المصاب بالاضطراب من عدم القدرة على التأقلم مع البيئة مع بعض المشاكل السلوكية والنوبات التي يصاب أغلب الأطفال بها.

أسباب اضطراب المعارضة

ترجع أسباب اضطراب المعارضة إلى بعض العوامل الوراثية والبيئية والنفسية الاجتماعية التي تساهم بشكل كبير في هذا الاضطراب مع بعض المزاجية التي تختلف من شخص إلى آخر فضلاً عن مراحل النمو والسلوكيات المكتسبة من البيئة المحيطة، فضلاً عن فترة المراهقة التي تشمل الكثير من المتغيرات.

متى يبدأ اضطراب التحدي والمعارضة

غالباً ما يبدأ اضطراب التحدي والمعارضة من سن السادسة أو الثامنة.

علاج اضطراب المعارضة عند الأطفال

علاج اضطراب المعارضة عند الأطفال يبدأ من خلال:

التدريب على حل المشكلات المعرفية الذي يساعد الطفل على تحديد الأنماط التفكير السلبية التي يعاني منها ومعالجتها.

تدريب الوالدين على تطوير مهاراتهم وتطوير مهارات الأبناء وجعلهم أكثر اجابة مع أطفالهم.

علاج الأطفال تفاعليًا وكذلك الوالدين من خلال التفاعل فيما بينهم وفقًا لمختص العلاج السلوكي التدريبي والمعرفي.