شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. روني ودونى قصة توأم ملتصق عاشا لما بعد الستين والان مع تفاصيل الخبر

حالات التوائم في العالم غريبة ومختلفة، لكن تلك الحالة مميزة، فهما مسنان ملتصقان وصل بهما العمر حد الثانية والستين من العمر، فهما روني ودوني جاليون، أكبر توأم ملتصق في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهما توفيا عام 2020 وهما الأطول عمرًا في العالم، وفقًا لتقرير نشر في موقع mlive.

حالة التوأم روني ودوني

روني ودوني يشتركان ويتصلان توأم ملتصق من عند الخصر، ولديهما أربعة أذرع وأربعة أرجل ومعدتان وقلبان منفصلان، إلا أنهما يشتركان في جهاز هضمي واحد وأيضًا جهاز تناسلي.

صحة التوائم الملتصقة

غالباً ما تعاني التوائم الملتصقة من مشاكل صحية كبيرة، وأيضًا قد يعاني أغلبهم من عدم القدرة على الوصول لسن معين أصحاء، ولكن روني ودوني وصل إلى عمر التقاعد في حالة فريدة من نوعها.

حياة التوأم روني ودوني

وللعيش بصحة أكبر، فقد صمم سريرًا خصيصًا لهما نظرًا لحالتهما الفريدة، نظرًا لأنهم مقابلين لبعضهم البعض من عند الوجه، عاش معًا يواجهون المشاكل المرضية التي قابلتهما معًا، حتى وصل بصحة جيدة إلى هذا العمر المتقدم.

تحسن صحة التوأم

صحتهم تحسنت بشكل كبير مع مساعدة الأشخاص الذين يساعدونهم في المنزل على العيش والقدرة على ممارسة المهام اليومية، فهما يعيشان بطريقة عيش جيدة يذهبان معًا للصيد والمطاعم ومباريات البيسبول ويذهبون للتخييم بانتظام، يعانيان فقط من قلة النوم واضطراباته.

أغرب حالات التوائم

لتصبح هذه الحالة أحد أغرب حالات التوائم التي عاشت وتعايشت مع حالتها الصعبة الصحية والحياتية وتغلبت على كل العوائق.

بعد عيد ميلادهما الثالث والستين في عام 2014، صنفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية الأميركيين باعتبارهما أكبر توأم ملتصق سناً على الإطلاق، وتوفيا عام 2020 وهما الأطول عمرا في العالم - واللذان قدما عروضا في المهرجانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لكسب المال لعائلتهما - عن عمر يناهز 68 عاما.