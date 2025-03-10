شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي.. كيف تهيأ نفسك ومنزلك قبل تبنى طفل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، محاولات ناهد "كنده علوش" وزوجها فرحات "حاتم صلاح" لتبنى طفل، وذلك بعد تأكد ناهد من عدم قدرتها على الإنجاب، بعد إصابتها بانقطاع الطمث المبكر.

وتعد خطوة تبنى طفل خطوة شديدة الأهمية وتحدث تغيرات بالغة، سواء بالنسبة للأسرة البديلة، أو الطفل المتبنى، وهو ما يستدعى الاستعداد الجيد لتلك الخطوة قبل القيام بها

نصائح للاستعداد قبل القيام بخطوة تبنى طفل

ووفقًا لموقع "adoption and beyond"، يوجد عدد من النصائح التى تساعد الأسرة البديلة على الاستعداد لتبنى الطفل، وهى:

إعداد غرفة للطفل بها جميع احتياجاته الأساسية وفقًا لعمره.

التواصل مع طبيب لمراجعة الحالة الطبية للطفل ومعرفة إن كان يحتاج لأى نوع من العلاج أو التطعيمات.

الاستعداد ماديًا للتغيرات المالية التى تطرأ على الأسرة بعد انضمام فرد جديد إليها.

التعامل مع الحالة النفسية للطفل

الأطفال المتبنون مثلهم كمثل جميع الأطفال، لديهم واحتياجات خاصة بهم، ومن الوارد أن يكون الطفل قد تعرض لصدمات أو الإهمال الجسدى والعاطفى، ما قد ينتج عنه سلوكيات عنيفة بعض الشىء، لذلك يجب أن تهيأ الأسرة البديلة نفسها لهذا الأمر، والتعامل مع تلك المشكلات المتوقع وجودها، مثل:

نوبات الغضب العنيفة

التوتر الشديد

التمرد

الاكتئاب والقلق

وتستدعى تلك المشكلات التواصل مع طبيب نفسى، حتى يتأقلم الطفل تماما مع وجوده بالأسرة الجديدة

نصائح لبناء علاقة وثيقة مع الطفل

ويوجد عدد من النصائح التى تساعد الأسرة البديلة على الارتباط مع الطفل بشكل وثيق، مثل:

التواصل بقدر الإمكان

يعد التواصل مع الطفل أمرًا مهمًا بغض النظر عن عمره، لتطوير الرابطة الأسرية معه، لأن التحدث المستمر معه سيجعله يشعر بالراحو والأمان، ويعطيه الفرضة للتعبير عن نفسه.

استخدم كلمة "نحن"

يعد تأسيس أسرة بالتبني بمثابة مرحلة انتقالية للجميع، وخاصة إذا كان التبنى لطفل أكبر سنًا، لذلك فإن استخدام لغة "نحن" يساعد العضو الجديد في الأسرة على الشعور بأنه في المكان الذي ينتمي إليه، مثل سنذهب معا لمنزل الجدة، أو سنخرج سويًا.

لا تأخذ الرفض على محمل الجد

بغض النظر عن عمر الطفل، فقد تكون هناك فترة يجد فيها صعوبة في التأقلم، وتشعر أنه لا يريد أي علاقة بك، خاصة بالنسبة للأطفال الذين لديهم صعوبة فى الثقة بالآخرين، بسبب ما تعرضوا له، هو الأمر الذى يتطلب الصبر حتى يبدأ الطفل فى الثقة بأسرته الجديدة.

ابدأ تقاليد جديدة مع الطفل

التقاليد هي شيء يميز كل عائلة عن الأخرى، ذلك حاول وضع تقليد جديد مع الطفل، مثل تخصيص مساء يوم الجمعة لمشاهدة فيلم أو لعب لعبة إلكترونية سويا، الأمر الذى يسهل على الطفل عملية الإندماج داخل أسرته الجديدة.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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