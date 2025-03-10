شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: حافظ على وزنك فى رمضان بتجنب الأطعمة المقلية والمصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال شهر رمضان يواجه الكثير من الصائمين بعض المشاكل الصحية نتيجة الصوم لساعات طويلة مثل عسر الهضم او الإمساك او الحموضة او عدد من المشاكل الصحية الأخرى، ولتجنب بعض المشاكل الصحية الناتجة عن الصوم تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة..تعرف عليها ..



حافظ على منزلك خلال الصيام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب أن تحافظ على ترطيب جسمك بتناول 8-10 أكواب من الماء، مع تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة، وذلك من أجل الحفاظ على وزنك.



الاطعمة الصحية فى رمضان والحفاظ على الوزن

وأضافت، أنه يجب ان تساهم في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي خلال تجمعات رمضان من خلال اتباع الآتى: اتبع آداب السعال والعطس وعلم أحبائك اتباعها، تعرف على أعراض العدوى التنفسية الشائعة، تأكد من حصول أطفالك على جميع التطعيمات الروتينية، نظف الأسطح، افتح النوافذ لتجديد الهواء.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بالتحكم في وزنك من خلال ضبط شهيتك سواء في وجبة الفطار أو خلال السحور وذلك من خلال الآتى: احرص على عدم تناول الطعام بسرعة، ستستمتع بوجباتك أكثر وتحافظ على صحة جسمك، حافظ على ترطيب جسمك بتناول 8-10 أكواب من الماء، تجنب الأطعمة المقلية والمصنعة.