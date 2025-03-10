تدشين مبادرة “سندكم” بمستشفى بريدة المركزي لتحسين تجربة خروج المرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن تجمع القصيم الصحي مبادرة “سندكم” في مستشفى بريدة المركزي، لتسريع إجراءات الخروج وتوفير الدعم الشامل قبل وبعد مغادرة المريض للمستشفى، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأوضح التجمع أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عملية خروج المرضى، وضمان سلسلة إجراءات ميسرة تتماشى مع أعلى معايير الرعاية الصحية ، عبر تنسيق الجهود بين مختلف الإدارات والأقسام المعنية مما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز رضا المستفيدين.

وتشمل الخدمات التي تقدمها مبادرة “سندكم” تنظيم كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بخروج المريض، وتنسيق مواعيده المستقبلية، ومتابعة الإجازات المرضية، واستكمال النماذج والتقارير الطبية اللازم ، إضافة إلى صرف الدواء المطلوب قبل الخروج، والتنسيق مع الجهات المعنية في حال نقل المريض إلى مرافق صحية أخرى ، فضلًا عن متابعة حالته بعد الخروج لضمان استمرارية الرعاية .

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