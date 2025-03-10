شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. التصرف الصحيح عند إفصاح صديق عن رغبته في الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل أثينا، والذى يعرض على قناة الحياة، حوارًا دار بين مروان "على السبع" مع داليدا "دونا إمام"، عن فكرة تخلص الشخص من حياته، وذلك بعد إقدام اثنان من أصدقائهم على الانتحار خلال أحداث المسلسل، ما أدى إلى وفاة أحدهم وهو آدم، وسقوط الآخر فى غيبوبة، وهى مى.

وخلال الحوار تحدثت داليدا عن أن تخلص الشخص من حياته ربما يكون بدافع الملل من الحياة، بينما أكد مروان أن الأمر يرجع إلى ألم نفسى شديد يشعر به الشخص، والحل الوحيد للتخلص منه هو الإختفاء من العالم، بينما أكدت داليدا أن ما حدث مع أصدقائهم ربما يهدف إلى تنبيههم لأهمية الحياة والاستمتاع بها.

ويمكن للأفكار الانتحارية أن تنتاب أى شخص فى حالة تعرضه لصدمة عنيفة أو لإساءة، أو ضغوط الحياة المستمرة، أو الشعور بالوحدة، الأمر الذى يستدعى الاهتمام البالغ من المحيطين بالشخص، حتى لا تتطور تلك الأفكار لمرحلة التنفيذ.

ماذا تفعل لإنقاذ صديقك من الأفكار الانتحارية؟

ووفقًا لموقع "Health line" توجد مجموعة من الخطوات لمساعدة الشخص فى حالة تحدثه عن الانتحار، وهى:

أخد كلامه على محمل الجد

أحيانا يظن البعض أن حديث شخص عن الإنتحار، هو محاولة منه لجذب الإنتباه، لكن هذا لا ينطبق على أغلب الناس، لذا فمن الأفضل دائمًا أن تفترض أن صديقك يعني ما يقوله، خاصة أن الاستخفاف بكلامه يجعله يشعر بالتردد في مشاركة أفكاره مع أي شخص، آخر أو طلب المساعدة النفسية.

انتبه إلى لغته وسلوكه

غالبًا ما يتحدث الناس عن الانتحار بطرق غامضة أو غير واضحة، وقد يقول الشخصأشياء تعكس شعورًا بالخزي أو اليأس أو الفشل، مثل "أريد فقط أن يتوقف الألم"، أو "لا أعرف ما إذا كان بإمكاني الاستمرار"، أو "أنا عبء على الجميع".

وقد تظهر بعض العلامات أيضًا على مزاجه وأفعاله. قد تلاحظ أنهم:

يتجنبون قضاء الوقت مع الناس

يعانون من تقلبات مزاجية متكررة

ينامون أكثر أو أقل من المعتاد

يشربون أو يستخدمون المخدرات أكثر من المعتاد

يخاطرون أو يتصرفون باندفاع أكثر من المعتاد

يتبرعون بممتلكاتهم الثمينة أو المهمة

وقد لا تعني هذه العلامات دائمًا أن صديقك يفكر في الانتحار، ولكن عند وجودها يجب التحدث معه وإعطاءه مجال للإفصاح عما يشعر به.

اسأله بشكل مباشر

فى حالة الشك فى رغبة صديقك بالإنتحار، يجب سؤاله بشكل مباشر عن الأمر "هل تفكر في إنهاء حياتك؟"، وإذا أجاب بنعم تكون الأسئلة التالية "هل لديك خطة لكيفية القيام بذلك؟"، و"هل لديك بالفعل الأشياء التي قد تستخدمها؟" ثم اسأل ما هي هذه الأشياء وأين توجد، لأن ليس كل من يفكر في الموت لديه خطة أو الوسائل والنية لتنفيذ خطته.

شجعه على التحدث عن الأمر

عندما يذكر شخص تحبه رغبته فى الانتحار، قد تعتقد أن تجنب الموضوع تمامًا وتشجيعه على التفكير في أشياء أكثر إشراقًا سيساعده على الشعور بتحسن، لكن ذلك لن يساعده، وقد يعتقد صديقك أنك لا تقدر عمق الألم الذي يعاني منه، حتى عندما لا يكون الأمر كذلك.

تعاطف معه

عند التحدث مع شخص لديه أفكار انتحارية، لا تنكر شعوره بالضيق، بل حاول قدر المستطاع إظهار تعاطفك عما يشعر به.

استمر في تقديم الدعم

إذا كان صديقك لديه أفكار انتحارية ولكن ليس لديه خطة أو خطر فوري، فقد يشعر بتحسن قليل بعد مشاركة مشاعره معك، لكن لا يعني هذا أنه أصبح بخير تمامًا، فقد تستمر الأفكار الانتحارية تراوده حتى معالجة المشكلة الأساسية، لذلك إستمر على التواصل مع صديقك حتى يتأكد بأنك لا تزال مهتمًا به، حتى بعد مرور الأزمة.

شجعه على طلب العلاج النفسى

من الضرورى تشجيع صديقك على التحدث مع معالج نفسي حول الأفكار الانتحارية المستمرة أو المتكررة، لكن مع عدم إجباره على تلك الخطوة.

جدير بالذكر أن مسلسل أثينا يتناول قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب، ويشارك في بطولة مسلسل أثينا نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج وأحمد مجدي، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، ونبيل عيسى.

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