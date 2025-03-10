شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. الدجاج المشوي هيعوض جسمك ويغذيك خلال الصيام والان مع تفاصيل الخبر

الدجاج المشوي على الإفطار في رمضان مفيد جدًا لأنه وجبة غنية بالبروتينات والعناصر الغذائية الضرورية، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام، هذا ما أكدته الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية في قصر العيني.

فوائد الدجاج المشوي على الإفطار: 1. مصدر غني بالبروتين

يساعد على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة.

يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام بكثرة.

2. قليل السعرات الحرارية (إذا كان مشويًا)

الشواء يقلل من الدهون غير الصحية مقارنة بالقلي.

مناسب لمن يرغبون في التحكم بوزنهم أو إنقاصه خلال رمضان.

3. تعزيز الطاقة

يحتوي على الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة.

يساعد على استعادة النشاط بعد فترة طويلة من الصيام.

4. مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

الفيتامينات: مثل فيتامين B6 وB12 الضروريين لصحة الدماغ والأعصاب.

المعادن: مثل الفوسفور والسيلينيوم والزنك، التي تدعم جهاز المناعة ووظائف الجسم المختلفة.

5. تحسين صحة القلب

يعتبر الدجاج المشوي خاليًا تقريبًا من الدهون المشبعة إذا تمت إزالة الجلد قبل الطهي.

يساعد على تقليل الكوليسترول الضار والحفاظ على صحة القلب.

6. سهل الهضم

بالمقارنة مع اللحوم الحمراء، الدجاج المشوي يكون أخف على المعدة وأكثر ملاءمة للهضم.

نصائح لتحضير الدجاج بشكل صحي علي سفرة رمضان، ومنها:

1. تتبيله بالأعشاب والبهارات الطبيعية مثل الثوم، الكركم، الزعتر، الفلفل الأسود، وعصير الليمون.

2. تجنب استخدام الكثير من الزيت أو الزبدة أثناء التحضير.

3. تقديمه مع الخضار المشوية أو السلطة للحصول على وجبة متوازنة.

مثال على وجبة إفطار متكاملة:

3 تمرات + كوب ماء دافئ.

طبق شوربة دافئة (خضار أو عدس).

صدر دجاج مشوي + أرز بني أو بطاطس مشوية + سلطة خضراء.

كوب ماء.