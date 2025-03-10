شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة تنبئ بخطر إصابتك بسرطان القولون.. ثالث الأورام شيوعا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الزمزمي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، إن مارس هو شهر التوعية بسرطان القولون، موضحا أن الاكتشاف المبكر ضرورى لتحقيق نسب شفاء مرتفعة، ويعتبر سرطان القولون ثالث الأورام شيوعا حول العالم وثاني الأورام تسببا فى الوفاة.

وأضاف أنه من أكثر الأورام قابليه للشفاء حال اكتشافه فى مراحل مبكرة، مؤكدا أن هناك بعض النصائح الهامة للاكتشاف المبكر والوقاية من سرطان القولون.



وأشار إلى أن سرطان القولون يبدأ على شكل زوائد لحمية في القولون يمكن استئصالها عن طريق المنظار القولوني للحيلوله دون تحولها إلي أورام خبيثه و سرطان مع الوقت.

حالات يجب إجراء منظار قولوني لها فورا:

- للأشخاص فوق سن 45 عاما، حتى اذا لم يكن لديه شكوى للاكتشاف المبكر لزوائد القولون أو الأورام الحميدة، والتى بدورها تتحول مع الوقت إلى سرطان القولون وبالتالى استئصالها بالمنظار يمنع تحولها الى سرطان

- أى شخص لديه قريب أصيب بسرطان قولون أو زوائد قولون ناتج عن وجود خلل بالأنسجة.

- الأشخاص الذين يعانون من أنيميا نقص الحديد غير معروفة السبب.

- الأشخاص الذين يصابوا بتغير مفاجئ فى طبيعة الإخراج، وخصوصا كبار السن، سواء أصيبوا بإمساك مفاجئ ولا يتحسن أو إسهال مزمن ولا يستجيب للعلاج التقليدى.

- أى شخص ينخفض وزنه بصورة غير مبررة

أو غير معروفة السبب.

- الأشخاص الذين يعانون من نزول دم فى البراز أو نزيف شرجي، حتى لو عنده بواسير أو أى أسباب جراحيه أخرى

وأشار إلى أن كل هذه الحالات لابد من عمل منظار قولونى استكشافي، و المناظير تكون تشخيصية و علاجية فى نفس الوقت، مضيفا، أن منظار القولون آمن وفعال فى الاكتشاف المبكر والوقاية من سرطان القولون.