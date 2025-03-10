شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي.. "نجلاء" تشك في إصابتها بمرض المشى أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي، شك نجلاء "جيهان الشماشرجى" فى أنها تمشى أثناء نومها وتقوم بأفعال دون أن تشعر.

وخلال الحلقة أخبرت نجلاء شقيقتها أنها تريد تصوير نفسها وهى نائمة، وذلك بعد أن وجدت آثار شيكولاتة على فمها بعد استيقاظها من النوم، رغم تأكدها أنها لم تتناول أى طعام قبل نومها.

ولا يعد المشى أثناء النوم أمرًا خطيرًا فى حد ذاته، لكنه فى الوقت نفسه قد يعرض المصاب به لبعض الأضرار، مثل التعرض للإصابة.

ما هو المشي أثناء النوم؟

وفقًا لموقع "كليفلاند كلينك"، يعد المشي أثناء النوم واحدًا من اضطرابات النوم، يجعل المصاب به يتحرك أو يقوم بأنشطة غير عادية أو غير متوقعة أثناء نومه، وغالبًا يتخلص منه معظم الأشخاص مع تقدمهم في العمر.

ويعد هذا الاضطراب أمرًا شائعًا نسبيًا، حيث يعاني حوالي 7% من الأشخاص من المشي أثناء النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وعادة ما يبدأ في مرحلة الطفولة، ويتخلص منه معظم الأشخاص عندما يصبحون فيه بالغين.

أسباب المشي أثناء النوم

لا يوجد أسباب محددة للإصابة باضطراب المشى أثناء النوم، لكن الأبحاث ترجع أن العوامل الوراثية هى السبب الأكبر للإصابة به، بجانب عدد من الأسباب الأخرى التى يرجح أنها ترفع احتمالية الإصابة به، مثل:

الحرمان من النوم

الأشخاص الذين يعانون من المشي أثناء النوم، هم أكثر عرضة لذلك إذا لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم، كما أن الأشخاص المحرومين من النوم قادرون أيضًا على القيام بمهام أكثر تعقيدًا أثناء نومهم.

اضطرابات النوم الأخرى

قد يؤدي وجود اضطراب آخر في النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسير أثناء النوم.

الحالة النفسية

تربط الأبحاث بين القلق والتوتر والصدمات في مرحلة الطفولة، واضطراب ما بعد الصدمة، وبين زيادة خطر السير أثناء النوم.

أمراض الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدى فرط نشاط الغدة الدرقية إلى حدوث المشي أثناء النوم، على الرغم من أن هذا الأمر ليس شائعًا.

الأمراض المرتبطة بالدماغ

يمكن أن تتسبب حالات الدماغ التنكسية مثل مرض باركنسون، في حدوث المشي أثناء النوم عندما تؤثر على جذع المخ.

أعراض المشي أثناء النوم

يوجد عدد من الأعراض التى تميز اضطراب المشى أثناء النوم، وهى:

الاستيقاظ الجزئي: فيشعر الشخص بالنشاط لكنه غير مستيقظ بشكل كامل.

التوقيت: يحدث المشى أثناء النوم عادة خلال أول ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم.

عدم التنسيق: عدم التناسق بين حركات الجسم، مثل القيام بحركات متقطعة أو خرقاء أو محرجة.

الوعي المحدود: رغم أن المصاب تكون عيناه مفتوحتان، لكنه لا يدرك تمامًا ما يدور حوله، ولا يتفاعل مع الأشياء المحيطة به.

فقدان الذاكرة: لا يتذكر المصاب أى شىء فعله خلال مشيه أثناء نومه، كذلك لا يستطيع التفكير فى أبسط الأمور، مثل القدرة على فتح الباب، لأن عقله لا يستطيع الوصول إلى مهارات حل المشكلات، وقدرات التنسيق التي تحتاجها.

التمثيل في الأحلام: قد يقوم الشخص بتصرفات تتوافق مع الحلم الذي يراه، مثل التبول في أماكن غير متوقعة أو التحدث أثناء النوم.

تناول الطعام أثناء النوم: قد يأكل المصاب أشياء لا يأكلها عادة، مثل الأطعمة غير الصالحة للأكل أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

علاج المشي أثناء النوم

يوجد عدد من العلاج التى يمكن أن تساعد فى التغلب على هذا الإضطراب، مثل:

تقنيات الاسترخاء وإدارة التوتر: قد يؤدي تقليل مستويات التوتر إلى تقليل فرص إثارة نوبة المشي أثناء النوم.

علاج الاضطرابات التي تسبب الاستيقاظ من النوم

علاج حالات مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، ويمكن أن يقلل من الاستيقاظ المضطرب.

وضع جدول للاستيقاظ: غالبًا ما تحدث نوبات المشي أثناء النوم في توقيت يمكن التنبؤ به، عادةً خلال الساعات القليلة الأولى من النوم، لذلك يمكن أن يؤدي الاستيقاظ المجدول قبل 15 إلى 30 دقيقة من بدء نوبة المشي أثناء النوم، إلى منع حدوث النوبة.

مضاعفات المشي أثناء النوم

عادة لا يكون المشي أثناء النوم خطيرًا، لكن الأشخاص الذين يعانون من المشي أثناء النوم معرضون لخطر الإصابة بسبب أشياء مثل السقوط من السلالم، والقفز من النوافذ، والقيادة أثناء النوم، والأكل والطهي أثناء النوم، لذلك هناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل فرصة الإصابة أو الأذى، مثل:

غلق الأبواب والنوافذ

إزالة الأشياء القابلة للكسر

استخدام أجراس أو أشياء أخرى تصدر أصواتًا وتستشعر الحركة للتنبيه

تأمين العناصر الخطرة مثل سكاكين المطبخ

هل من الخطر إيقاظ الشخص الذي يسير أثناء نومه؟

قد يصاب الأشخاص بالارتباك إذا أيقظتهم أثناء سيرهم أثناء النوم، وفي حالات نادرة، قد يستجيبون بدافع الخوف أو الغضب تجاه أي شيء أو أي شخص أيقظهم، لذلك فى حالة إيقاظ شخص يمشي أثناء النوم، يجب أن يتم ذلك برفق لعدم إخافته، والأفضل هو إرشاده إلى الفراش برفق، لأنه في معظم الحالات سيعود ببساطة إلى النوم ولن يتذكر ما حدث.

‎أبطال مسلسل إخواتي

‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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