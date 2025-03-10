شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات شهر مارس.. إزاى تتغلب على ضغوط الامتحانات ومذاكرة الساعات الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت أمس الأحد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل وتستمر حتى 16 من الشهر الجارى، وتستهدف صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى، ومع الامتحانات يشعر الكثير من الطلبة بالقلق والتوتر، خاصة مع المذاكرة في ليلة الامتحان، فى هذا التقرير نتعرف على طرق التغلب على ضغوط الامتحانات ومذاكرة الساعات الأخيرة، بحسب موقع "تايمز ناو".

امتحانات شهر مارس.. إزاي تتغلب على ضغوط الامتحانات ومذاكرة الساعات الأخيرة؟ تقبل الواقع

قبل الانغماس في وضع الذعر والقلق قبل الامتحان، خذ نفسًا عميقًا وتقبل واقعك، لم تستعد في وقت سابق. لا بأس بذلك (نوعًا ما)، لا وقت لكراهية الذات - وجه كل هذه الطاقة نحو الإنتاجية بدلاً من ذلك، الطريقة الوحيدة للخروج هي مراجعة ما استطعت من المنهج.

فن التصفح الاستراتيجي

الآن ليس الوقت المناسب لقراءة الكتب المدرسية بأكملها أو إعادة مشاهدة كل تلك المحاضرات التي فاتتك بسرعة مضاعفة. ركز على الملخصات والمفاهيم الأساسية وأسئلة الامتحانات السابقة. ابحث عن الأنماط في الاختبارات السابقة واستهدف تلك الأسئلة.

تخلص من عوامل التشتيت

اغلق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أنت بحاجة إلى بيئة صارمة وخالية من عوامل التشتيت. إذا أمكن، ابحث عن مكان هادئ واخلق جواً مناسباً للمذاكرة.

تقنية بومودورو

لا تتوقع التركيز لمدة خمس ساعات متواصلة.

بدلاً من ذلك، استخدم تقنية بومودورو - 25 دقيقة من الدراسة المكثفة، تليها استراحة لمدة 5 دقائق إنها تخدع عقلك وتجعله يعتقد أنه لا يعاني (كثيرًا) وتساعد في الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل.

اكتب، لا تقرأ فقط

القراءة السلبية لن تفعل الكثير عندما يكون عقلك بالفعل في وضع الانهيار بدلًا من ذلك، قم بتدوين الأشياء أو عمل خرائط ذهنية أو تعليم جمهور وهمي الكتابة تجبرك على معالجة المعلومات بدلاً من مجرد إلقاء نظرة عليها.

استخدم مساعدات الذاكرة

الاختصارات والوسائل المساعدة على التذكر - أي شيء يجعل الأشياء تلتصق بذاكرتك، إذا كنت تدرس التاريخ، حوِّل التواريخ الرئيسية إلى أغنية.

النوم الجيد

يؤدي الحرمان من النوم إلى قلة التركيز أثناء الامتحانات. حاول أن تنام لمدة 4 - 5 ساعات على الأقل .