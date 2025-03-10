شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مرض مزمن.. اعرف ضوابط ممارسة الرياضة في رمضان وهؤلاء ممنوعون والان مع تفاصيل الخبر

تعمل ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، مرضى الأمراض المزمنة، على استقرار حالتهم الصحية، على أن يتم ذلك بضوابط وفقًا للحالة الصحية لكل مريض.

وخلال شهر رمضان، وبسبب طول ساعات الصيام، قد يضطر الكثيرون إلى ممارسة الرياضة قبل الإفطار، لكن يمكن لأصحاب الأمراض المزمنة، على رأسها السكر وضغط الدم، ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وما هى الضوابط التى تسمح لهم بممارسة الرياضة بأمان ودون أى مضاعفات محتملة.

ضوابط ممارسة أصحاب الأمراض المزمنة للرياضة خلال شهر رمضان

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه يوجد عدد من النقاط التى يجب على مرضى الأمراض المزمنة، مثل السكر وضغط الدم والكبد والكلى، مراعاتها فبل ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، أهمها أن يكون المريض مسموح له بالصيام أولا من قبل طبيبه المعالج، وهو الأمر الذى يتم فى حالة استقرار الحالة الصحية للمريض، عندها فقط يمكن للمريض ممارسة الرياضة وفقًا لضوابط محددة.

شروط ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام

وأشار يوسف إلى أنه فى حالة ممارسة المريض بمرض مزمن، بشرط استقرار حالته الصحية، للرياضة أثناء فترة الصيام، عليه أن يقوم بذلك قبل نصف ساعة فقط من الإفطار، حتى لا يصاب بالإجهاد، على أن يمارس فى تلك الفترة نشاط بدنى بسيط، مثل المشى، أو بعد التمرينات الرياضية الخفيفة غير المجهدة.

ضوابط ممارسة الرياضة بعد الإفطار

وأضاف يوسف إلى أنه يفضل أن يمارس المريض التمرينات الرياضية، لتجنب إصابته بالإجهاد أثناء الصيام، ويفضل أن يتم ذلك بعد ساعتين أو ثلاثة من تناول وجبة الإفطار، على ألا يمارس تمرينات رياضية عنيفة وعالية الإجهاد، كذلك يفضل ألا تتجاوز مدة ممارسته للتمرينات الرياضية ساعة واحدة يوميا، لتجنب الإصابة بالإجهاد خلال اليوم التالى.

متى يتوقف المريض فورًا عن التمرين؟

سواء مارس المريض التمرينات الرياضية قبل أو بعد الإفطار، إذا شعر بأعراض غير مريحة مثل آلام الصدر أو آلام العضلات أو الدوار، عليه التوقف فورًا عن اللعب.

مرضى الأمراض المزمنة غير المسموح لهم بالرياضة

وحول المرضى الذى لا يسمح لهم بأداء التمرينات الرياضية خلال شهر رمضان، أوضح يوسف أن مرضى الكبد والكلى والضغط والسكر، الذين يعانون من عدم انتظام حالاتهم الصحية، أو يتناولون أدوية مدرة للبول، وكل من لا يسمح لهم بالصيام، ممنوعون من الذهاب إلى "الجيم" بشكل عام.