شكرا لقرائتكم خبر عن طرق فعالة لإنقاص الوزن الزائد من احتباس الماء والشعور بالخفة والنشاط والان مع تفاصيل الخبر

هل تستيقظ وأنت تشعر بالانتفاخ؟ يمكن أن يجعلك الوزن الزائد من احتباس الماء والسوائل تشعر بالخمول وعدم الراحة، لكن يمكن أن تساعدك بعض العادات البسيطة مثل شرب الماء بالليمون وتقليل تناول الصوديوم وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في التخلص من السوائل الزائدة، بحسب موقع تايمز ناو.

5 أشياء فعالة يمكنك القيام بها لفقدان وزن الماء 1. اشرب الماء الدافئ بالليمون

إن شرب الماء الدافئ بالليمون يمكن أن يكون وسيلة ممتازة لتعزيز ترطيب الجسم ودعم عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم. يعتبر الماء بالليمون مدرًا خفيفًا للبول، ما يشجع كليتيك على التخلص من الصوديوم والماء الزائدين.

فوائده

يحفز الهضم والتمثيل الغذائي.

يقلل من الانتفاخ عن طريق تعزيز إنتاج البول.

يحتوي على فيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة وصحة الجلد.

أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية أن شرب الماء بالليمون يمكن أن يعزز الترطيب والوظيفة الأيضية، ما يساعد في تقليل احتباس الماء.

كما أن شرب الماء عند الاستيقاظ يعوض السوائل المفقودة، ويحفز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في الهضم.

​كيفية القيام بذلك

اعصر نصف ليمونة في كوب ماء دافئ واشربه على معدة فارغة.

تجنب إضافة السكر للحفاظ على صحته وقلة سعراته الحرارية.

2. قم بممارسة تمارين القلب أو التمدد الخفيفة

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية في الصباح جسمك على التخلص من الماء الزائد عن طريق التعرق وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من احتباس السوائل. يمكن للأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل المشي أو الركض أو اليوجا أو التمدد أن تحفز الجهاز الليمفاوي، مما يساعد على إزالة السموم والسوائل الزائدة.

فوائدها

يشجع التعرق، ما يساعد على التخلص من الماء الزائد والملح.

يعزز الدورة الدموية والصرف الليمفاوي.

يقلل من تصلب الصباح والانتفاخات.

توصلت دراسة نشرت في المجلة الدولية للطب الرياضي إلى أن ممارسة نشاط هوائي خفيف في الصباح يمكن أن يعزز توازن السوائل ويساعد على التخلص من الصوديوم الزائد.

كيفية القيام بذلك:

مارس تمارين خفيفة لمدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة مثل المشي السريع، أو اليوجا، أو ركوب الدراجات.

ركز على الحركات التي تعمل على تحسين الدورة الدموية، مثل رفع الساق، والالتواءات، والانحناءات للأمام.

3. تقليل تناول الصوديوم

الصوديوم هو أحد الأسباب الرئيسية لاحتباس الماء. فعندما تستهلك الكثير من الملح، يحتفظ جسمك بالماء للحفاظ على توازن الإلكتروليتات. ويمكن أن يساعد تقليل تناول الصوديوم في الصباح في منع الانتفاخ طوال اليوم.

يعمل تقليل الصوديوم على

يمنع احتباس الماء المفرط.

يدعم وظائف الكلى في التخلص من السوائل الزائدة.

يقلل من الانتفاخات، وخاصة في الوجه واليدين.

وتوصلت دراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الأفراد الذين قللوا بشكل كبير من تناول الصوديوم شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في احتباس الماء والانتفاخ.

كيفية القيام بذلك

تجنب الأطعمة المصنعة مثل الحبوب المعبأة، ودقيق الشوفان الفوري، واللحوم المعلبة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

اختار الأطعمة الطازجة والكاملة مثل الفواكه والبيض والحبوب الكاملة.

استخدم الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح لتتبيل وجباتك.

4. اشرب شاي الأعشاب

تتمتع بعض أنواع شاي الأعشاب بخصائص مدرة للبول تساعد على تقليل وزن الماء من خلال تشجيع التبول. ويعتبر الشاي الأخضر وشاي الزنجبيل فعالين بشكل خاص في تقليل احتباس السوائل.

فوائده

يعمل كمدّر طبيعي للبول للمساعدة على التخلص من الماء الزائد.

يدعم الهضم ويقلل الانتفاخ.

يوفر مضادات الأكسدة التي تفيد الصحة العامة.

كيفية القيام بذلك

اشرب كوبًا من شاي الأعشاب في الصباح، ويفضل أن يكون بدون إضافة سكر أو حليب.

اختر أنواعًا من الشاي مثل شاي الشاي الأخضر، أو شاي الزنجبيل للحصول على أفضل النتائج.

5. زيادة تناول الماغنيسيوم والبوتاسيوم

يعد المغنيسيوم والبوتاسيوم من المعادن الأساسية التي تساعد على موازنة السوائل في الجسم وتقليل احتباس الماء. يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات الترطيب، بينما يعمل البوتاسيوم على مواجهة تأثيرات الصوديوم من خلال تشجيع الجسم على التخلص من الماء الزائد.

كيف يساعد

يقلل من الانتفاخ عن طريق موازنة الشوارد.

يدعم وظائف الكلى وتوازن السوائل.

يمنع تقلصات العضلات والتعب.

توصلت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم أدى إلى انخفاض كبير في احتباس السوائل والانتفاخ، وخاصة لدى الأفراد الذين يستهلكون كميات كبيرة من الصوديوم.

كيفية القيام بذلك

أدخل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، والأفوكادو، والسبانخ، والزبادي.

تناول مكملات المغنيسيوم إذا لزم الأمر، ولكن استشر الطبيب قبل القيام بذلك.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل اللوز والشوكولاتة الداكنة والخضروات الورقية.