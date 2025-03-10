شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أضف هذه التوابل لماء الليمون لمنع الانتفاخ وعسر الهضم بعد الفطار والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر ماء الليمون الدافئ أحد المشروبات التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحة خاصة عند تناولها على معدة فارغة، حيث تعمل على تحسين صحة الأمعاء وتعزز الهضم وعملية التمثيل الغذائي، ولكن مع إضافة قليل من القرفة إلى هذا المشروب البسيط يمكن أن يعظم فوائده، لذلك اجعل هذا المشروب عادة يومية خاصة في رمضان، حيث يفضل تناوله قبل وجبة الإفطار لتعزيز الهضم الصحى وجنى العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فوائد ماء الليمون الدافئ

وفقًا للخبراء، فإن تناول ماء الليمون الدافئ على معدة فارغة وهى عادة بسيطة ولكنها قوية تقدم العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد على تعزيز الهضم، وطرد السموم وتقليل الانتفاخ وهى أحد الأعراض التي تلازمنا بعد الإفطار في رمضان، كما أنه غنى بمحتواه من فيتامين سي الذى يقوى بدوره المناعة ويكافح العدوى.

ويساعد ماء الليمون أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية، ويساعد تأثيره القلوي على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، وتقليل الحموضة وحرقة المعدة ويدعم إزالة السموم من الجسم والحفاظ عليه رطبًا، كما يدعم صحة الكبد، وينظم نسبة السكر في الدم، ويحسن مستويات الطاقة بشكل عام.

فوائد القرفة

القرفة هى مصدر قوي للفوائد الصحية، مما يجعله ضروريًا في روتينك اليومي، فهى غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، وتساعد في تقليل التورم ومحاربة العدوى وتعزيز المناعة، ما أنها تنظم مستويات السكر في الدم، مما يجعله رائعًا لمرضى السكر، وتساعد القرفة أيضًا على الهضم وتخفف الانتفاخ وتعزز صحة الأمعاء.

كما تساعد خصائصها المعززة للتمثيل الغذائي في إدارة الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتحسين حرق الدهون، وتدعم القرفة صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ وتحسين الدورة الدموية، كما أنها تعزز وظائف المخ وتحسن التركيز والذاكرة.

تناول ماء الليمون الدافئ مع القرفة قبل وجبة الإفطار في رمضان لجني الفوائد التالية:

يعزز التمثيل الغذائي ويساعد على إنقاص الوزن

وفقًا للخبراء، تزيد القرفة من حرق الدهون وتساعد في تنظيم الشهية، ومن ناحية أخرى، يعمل الليمون على إزالة السموم من الجسم، مما يعزز الهضم بشكل أفضل.

ينظم نسبة السكر في الدم

تساعد القرفة في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يجعلها رائعة لمرضى السكر، كما يعمل الليمون على تحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

تقوية المناعة

تتمتع القرفة بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يحميك من العدوى، أما الليمون غني بفيتامين سي الذي يساعد في تعزيز المناعة.

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

تقلل القرفة من الانتفاخ والحموضة، ومن ناحية أخرى، يطرد ماء الليمون السموم من الجسم، ما يحافظ على سلاسة الهضم.

تعزيز توهج البشرة

تحارب القرفة حب الشباب بخصائصها المضادة للبكتيريا، ويزيل الليمون السموم من البشرة، ما يجعلها نضرة ومشرقة.

طريقة التحضير

أضف عصير نصف ليمونة إلى الماء الدافئ وقليل من القرفة، وملعقة من العسل للتحلية وقلبه جيدًا.