شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على سحورك.. الكابوتشا تعزز نومك ومناعتك في الصيام والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الكابوتشا أحد الخضراوات التي يعشق معظمنا تناولها سواء بمفردها أو إضافتها إلى طبق السلطة على وجبة الفطار أو السحور، وتعتبر الكابوتشا بشكل خاص مفيدة على مائدة السحور في رمضان، وذلك لما تحتويه من فوائد صحية عديدة أهمها محتواها من الماء والتي تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة أثناء ساعات الصيام، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد تناول الكابوتشا في السحور غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الكابوتشا على فيتامينات مثل فيتامين C وB، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم.

دعم الهضم الصحى

تحتوي الكابوتشا على الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على تقليل الشعور بالجوع أثناء النهار.

دعم الجهاز المناعي

تحتوى الكابوتشا على فيتامين C، الذى يعمل بدوره على تعزيز جهاز المناعة لدينا، ما يساهم في الوقاية من الأمراض والعدوى الموسمية خلال ساعات الصيام، خاصة في ظل تقلبات الطقس في الفترة الحالية.

الحفاظ على صحة القلب

يمكن أن يساعد وجود البوتاسيوم في الكابوتشا في الحفاظ على توازن ضغط الدم وتجنب ارتفاعه، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين مستويات الطاقة والوقاية من الجفاف

يمكن أن يساعد تناول الكابوتشا في السحور على توفير الطاقة اللازمة خلال اليوم بفضل محتواه من السكريات الطبيعية والمعادن بجانب الماء للقاية من العطش والجفاف في الصيام.