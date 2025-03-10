شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن احذروا! الأطعمة المقلية قد تضر دماغكم في 72 ساعة فقط والان مع تفاصيل الخبر

حذرت دراسة جديدة من أن كبار السن قد يعانون من تلف في المخ في غضون ثلاثة أيام فقط من تناول الأطعمة المقلية والدهنية، بحسب موقع تايمز ناو.

ووجد البحث الذي نُشر في مجلة Immunity & Ageing أن النظام الغذائي الغني بالدهون يسبب مشاكل في الذاكرة والتهابات في المخ لدى كبار السن بشكل أسرع بكثير من المتوقع.

الأطعمة الدهنية والدماغ

لقد قلبت دراسة نشرت في مجلة Immunity & Ageing كل ما كنا نعتقد أننا نعرفه عن الأطعمة الدهنية رأسًا على عقب.

تقليديًا، كان يُعتقد أن تلف الدماغ المرتبط بالأكل غير الصحي يستغرق شهورًا أو حتى سنوات حتى يظهر، ومع ذلك، يُظهر هذا البحث الجديد أنه بالنسبة لكبار السن، يمكن أن تبدأ التأثيرات السلبية على الدماغ في غضون 72 ساعة فقط.

أجرى العلماء تجارب على الفئران لدراسة تأثير الأطعمة الدهنية على صحة الدماغ.

وقسموا الفئران إلى مجموعتين - واحدة تتكون من فئران صغيرة والأخرى من فئران أكبر سنًا.

تم إعطاء كلتا المجموعتين نظامًا غذائيًا عالي الدهون لمدة ثلاثة أيام، كانت النتائج مثيرة للقلق.

بينما أظهرت الفئران الصغيرة القليل من التغييرات أو لم تظهر أي تغييرات، أظهرت الفئران الأكبر سنًا مشاكل في الذاكرة وعلامات القلق في غضون ثلاثة أيام فقط.

وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، وجد الباحثون التهابًا كبيرًا في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والعواطف.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه التغييرات حدثت قبل ظهور أي آثار جسدية ملحوظة لنظام غذائي غير صحي مثل زيادة الوزن، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو مقاومة الأنسولين.

لماذا كبار السن أكثر عرضة للخطر؟

وتُظهِر الدراسة أهمية الحذر الغذائي بالنسبة لكبار السن. فالأشخاص الأصغر سناً غالباً ما يكونون قادرين على التكيف مع الالتهابات بشكل أكثر فعالية، ولكن مع تقدمنا في السن، تتراجع قدرة الجسم على التعامل مع الأطعمة غير الصحية.

وهذا يفسر لماذا تأثرت الفئران الأكبر سناً في التجربة بهذه السرعة، في حين ظلت الفئران الأصغر سناً غير متأثرة نسبيًا.

لاحظ الباحثون أيضًا تغييرات في بكتيريا الأمعاء لدى الفئران الأكبر سنًا، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين صحة الأمعاء والتهاب الدماغ وهذا يعزز فكرة أن ما نأكله لا يؤثر على أجسادنا فحسب، بل يؤثر بشكل مباشر على صحة أدمغتنا أيضًا.

