شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي .. ما الأضرار النفسية لعمليات التجميل غير الضرورية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت نهاية أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض عبر فضائية DMC، تواجد سها "نيللى كريم" داخل أحد المستشفيات، في انتظار دورها لدخول غرفة العمليات وإجراء جراحة تجميلية، وذلك عقب حصولها على مقابل عملها في تهريب الماس.

وتسعى سها "نيللى كريم" منذ بداية أحداث المسلسل إلى إجراء تلك الجراحة، لعدم رضاها عن شكل جسمها، في الوقت الذى يحاول فيه زوجها "على صبحى" إقناعها بأنها جميلة كما هي ولا تحتاج لإجراء أي جراحات تجميلية.

وتسعى الكثير من السيدات إلى إجراء جراحات تجميلية لتحسين مظهرهن الخارجي، بهدف زيادة الثقة بالنفس، إلا أن إجراء عمليات التجميل غير الضرورية قد يكون له الكثير من الآثار النفسية السيئة.

أسباب الإقبال على عمليات التجميل

في الكثير من الأحيان توجد ضرورات طبيبة لإجراء جراحات تجميلية، مثل إزالة أثار الحوادث والحروق أو إصلاح جزء في ملامح الوجه أو الجسم، إلا أنه في أحيان كثيرة أخرى تلجأ السيدات لإجراء عمليات تجميل دون وجود الحاجة إلى ذلك.

ووفقًا لموقع "Mental health" يوجد عدد من الأسباب التي تدفع السيدات لإجراء جراحات تجميلية غير ضرورية، ومنها:

إنخفاض الثقة بالنفس

التماشى مع أنماط الجمال الشائعة بالوقت الحالي

زيادة القبول الإجتماعى

عدم الشعور بالأمان

الرغبة في الحصول على الاهتمام

الأضرار النفسية لعمليات التجميل غير الضرورية

إجراء عملية التجميل لتحسين الشكل الخارجي تساهم في رفع الثقة بالنفس، وإستقرار الحالة المزاجية، إلا أنه في حالة الإقبال على إجراء جراحة تجميل غير ضرورية، قد يؤدى ذلك لنتائج عكسية، ومنها:

استمرار الشعور بعد الرضا في حالة المعاناة من إنعدام الأمان المسبق

تكرار الجراحات التجميلية في محاولة للوصول إلى الكمال

الإصابة بإضطراب تشوه الجسم (BDD)

الإصابة بالقلق والإكتئاب

الصدمة في حالة عدم توافق النتيجة مع التوقعات السابقة

الإضرار الجسدية لعمليات التجميل غير الضرورية

ولا تقتصر الأضرار على المتاعب النفسية، وإنما يوجد أيضا عدد من الأضرار الجسمانية المحتملة أيضا، مثل التعرض للعدوى أو النزيف، أو تكون ندبات، أو الخدر أو عدم الرضا عن النتيجة النهائية للجراحة.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025