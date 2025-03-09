شكرا لقرائتكم خبر عن في رمضان ما تسهرش.. كمية النوم التي يحتاجها الجسم ومخاطر الإرهاق الشديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 10:00 م

النوم سلطان، ولابد من حصولك على وقت كاف وقسط وافر من النوم العميق النظيف الذي يجعلك في حالة من الاسترخاء والهدوء وقدرة على شحن الطاقة لتواصل مهامك في اليوم التالي بمنتهى الطاقة والحيوية والنشاط.

خلال شهر رمضان قد تزيد فرص السهر لفترات طويلة، وهو ما يؤثر على الصحة العامة ويحذر تقرير نشره في موقع فاميلي فريندز، إن مشاكل النوم واضطراباته وعدم الحصول على قسط وافر من الراحة ارتبط على الدوام بمشاكل نفسية وجسدية وعقلية يجب التخلص منها بالحصول على قسط وافر بين النوم والراحة.

كم عدد الساعات التي يحتاجها جسمنا من النوم؟

قال التقرير إن الشخص البالغ يحتاج من حوالي سبعة إلى تسع ساعات كاملة من النوم يتمكن جسمه من الشبع التام من ساعات النوم المتواصل النظيف الذي لا يتخلله أي اضطرابات نوع.

فالجسم يحتاج إلى النوم لشحن الدماغ والطاقة والقوة والقدرات العقلية والجسدية وعدم تعرضها للخطر.

مخاطر قلة النوم

اضطرابات حادة في الذاكرة وضبابيتها وعدم القدرة على عملها بشكل كامل.

النسيان الحاد وعدم القدرة على الاحتفاظ بالمعلومة واسترجاعها.

صعوبة التركيز واتخاذ القرارات والتفكير السليم.

الضعف العام في الجهاز المناعي وعدم القدرة على مواجهة الأمراض.

هجوم الفيروسات والبكتيريا والعدوى المتكررة على الشخص الذي لا ينام جيدًا.

تغيرات حادة في المزاج والشعور بالعصبية والقلق.

الشعور بالتوتر النفسي.

الغضب السريع والتغير الحاد في المزاج والانفعالات الشديدة.

الشعور بالاكتئاب الحاد.

اضطرابات اجتماعية وعدم القدرة على التواصل السوي مع الآخرين.

زيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر والضغط والقلب.

ارتفاع ضغط الدم بنسب عالية.

ارتفاع سكر الدم.

زيادة فرص الإصابة بزيادة الوزن.

الاجهاد الحاد والاجهاد الذهني والبدني.

تأثير السلب المباشر على طاقة الجسم وقوتها.

سلامة الأعصاب وقوة العظام.

نصائح للنوم

قسم وقتك جيدًا على مدار اليوم واحصل على نوم هادئ ونظيف.

احصل على ساعات متوالية من النوم احرص عليها حتى وإن كانت أقل من تسع ساعات.

اهتم بتثبيت مواعيد النوم.