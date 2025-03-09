شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اثينا..نصائح نادين لتوعية طلاب الجامعة بطرق تجنب التلاعب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

حذرت نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، الطلاب خلال محاضرة لها فى الجامعة، من التلاعب النفسى الذى يقوم به حساب "أثينا" تجاههم.

وخلال المحاضرة شرحت نادين للطلاب، كيف يقوم حساب أثينا الغامض بالتلاعب بهم نفسيا، بهدف إضعافهم والضغط عليهم لدرجة قد تتسبب في إيذائهم لأنفسهم، مثلما حدث مع شقيقتها مى والطالب آدم، موضحة أنه يرسل لكل شخص معلومة لا يريد للآخرين أن يعرفوها عنه، بهدف إبقائه تحت سيطرته، ثم يطلب منه الصداقة حتى يواصل التلاعب النفسى به، وطالبتهم نادين بعدم الخوف وألا يكونوا "رد فعل" لتصرفات أثينا، لأن تجاهل أثينا هو السبيل الوحيد لإضعافه.

وقد يتعرض أي شخص للتلاعب النفسى من قبل شخص أخر، بهدف السيطرة عليه للحصول على ما يريد، لكن يوجد بعض العلامات التي تظهر تلاعب ذلك الشخص لتجنبه.

ما هو التلاعب النفسى؟

ووفقًا لموقع "Web MD" يعرف التلاعب النفسى بإستخدام طرق خفية للضغط على الآخرين بهدف الوصول لغرض ما، من خلاله يسعى المتلاعب للسيطرة على شخص آخر، عن طريق التعرف على نقاط ضعفه والاستفادة منها، وذلك لاكتساب القوة الشخصية أو المهنية.

ويمكن أن يحدث التلاعب في أي نوع من العلاقات، سواء داخل مكان العمل أو الأسرة، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا في العلاقات القريبة للشخص، ويشمل أي محاولة للتأثير على مشاعرك لمحاولة جعلك تتصرف أو تشعر بطريقة معينة.

سلوكيات توضح أن الشخص الأخر يتلاعب بك

يستخدم المتلاعبون حيلًا نفسية شائعة لزيادة احتمالية استسلامك لطلباتهم، من بينها:

يجعلك تشعر بالذنب

يمكن للمتلاعب أن يحرف أي موقف ليجعل نفسه الضحية، أو قد يذكرك بأوقات ساعدك فيها، ما يجعلك تشعر وكأنك مدين له.

يجعلك تشك في نفسك

غالبًا ما يستخدم المتلاعبون هذه التقنية لإقناعك بالتوقف عن القيام بشيء ما، وذلك بتشكيكك في قدرتك على القيام بذلك الأمر.

إظهار غضبهم منك

إظهار المتلاعب لغضبه منك، خاصة أمام الآخرين، هو وسيلة لإجبارك على القيام بما يريدونه بهدف إنهاء النزاع بسرعة.

مقارنتك بالآخرين بشكل يظهر عيوبك

من خلال الإشارة إلى إنجازات شخص آخر، فإن المتلاعب يشير في الواقع إلى عيوبك، وذلك ليجعلك تشعر بأنك "أقل شأناً"، على الرغم من أنهم قد يصرون على أنهم يحاولون تحفيزك.

إيقاعك تحت سحرهم

يتعمد المتلاعب ألا تكون سوكياته جميعها سلبية تجاه من يقوم بالتلاعب به، بل على العكس قد يغدق عليه الإطراءات والثناء لبناء ثقة الشطرف الأخر معه، مما يجعله يحكم السيطرة عليه.

توجيه إنذارات نهائية

في بعض الحالات، يقوم المتلاعبون بالتهديد لتحقيق مرادهم، مثل التهديد بالانتقال من منزلك، أو الاستقالة من وظيفته، أو حتى إيذاء أنفسهم.

يتخذ التلاعب أشكالاً عديدة، بينها التصرف بلطف شديد مع الشخص المتلاعب به، للوصول إلى هدفه، ويتمتع المتلاعبون بالآخرين بذكاء عاطفي مرتفع للغاية، وهو ما يساعده على اكتشف نقاط ضعف المتلاعب به بسرعة وكيفية استخدامها ضده، وإقناعه بالتخلي عن شيء مهم بالنسبة له، حتى يبدأ بالاعتماد عليه، مستخدما التكتيكات التالية:

تكتيكات التلاعب بالآخرين ميزة الموقع

سيحاول المتلاعب إخراجك من منطقة راحتك والأماكن التي اعتدت عليها ليتفوق عليك، ويمكن أن يكون ذلك في أي مكان يشعر المتلاعب بأنه يمتلكه أو يسيطر عليه.

التلاعب بالحقائق

سيكذب عليك المتلاعب، ويقدم لك الأعذار، ويلقي عليك اللوم، أو يشاركك بعض الحقائق بشكل استراتيجي ويخفي حقائق أخرى، بما يشعره أنه أذكى منك.

المبالغة والتعميم

يبالغ المتلاعبون ويعممون، وقد يقولون أشياء مثل "لم يحبني أحد قط"، و يستخدمون اتهامات غامضة لجعل من الصعب عليك رؤية الثغرات في حججهم.

الفكاهة القاسية

تهدف هذه الحيلة إلى السخرية من نقاط ضعفك وإشعارك بعدم الأمان، بما يشعرهم بأنهم الأفضل.

تلاعب بالعقول

يستخدم المتلاعبون هذا التكتيك لإرباكك وإقناعك بالتساؤل عن حقيقتك، ويحدث ذلك عندما تواجه إساءتهم أو أكاذيبهم ويخبرك المتلاعب أن ذلك لم يحدث أبدًا.

العدوان السلبي

لا يعبر المتلاعب السلبي العدواني عن مشاعر سلبية تجاهك، بل إنه بدلاً من ذلك يبحث عن طرق خفية وغير مباشرة للتعبير عن غضبه وإضعافك.

التنمر الاجتماعي والعاطفي

النقد المستمر والأصوات المرتفعة والتهديدات كلها أشكال من التنمر العاطفي، ويمكن أن يأخذ التنمر الاجتماعي شكل نشر الشائعات أو جعلك تشعر عمدًا بالاستبعاد.

تحريف الحقائق

استراتيجية أخرى يستخدمها الأشخاص المتلاعبون عاطفياً هي تحريف الحقائق أو المعلومات الأخرى التي تحتاجها لفهم موقف ما بشكل صحيح، في بعض الحالات يكذب المتلاعب ببساطة أو يدّعي أن شيئًا لم يحدث.

الشعور بالذنب والتعاطف

الشعور بالذنب هو شعور يشعر به كثير من الناس بسهولة، ويستغل المتلاعبون هذه الحساسية، فهم يدركون أن جعلك تشعر بالسوء يزيد من احتمالية حصولهم على ما يريدون.

انسحاب

أبسط مثال على هذا النوع من السلوك التلاعب هو المعاملة الصامتة، عندما يعاقبك شخص ما عن طريق تجاهلك.

مقارنة

في بعض الأحيان، يقارنك الشخص المتلاعب بشخص آخر من أجل استفزازك، وقد يستخدم شخصًا معينًا ليجعلك تشعر بعدم الأمان أو يحاول ترسيخ شعور بأن "الجميع" يفعلون ما يريدون منك أن تفعله.

الحكم المستمر

قد يكون المتلاعب وقحًا أيضًا في الحكم عليك والسخرية منك وجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك، لإشعارك بأنك تفعل شيئًا خاطئًا، وأنك مهما فعلت فلن تكون جيدًا.

التغلب على التلاعب النفسى

قد يكون من الصعب الاعتراف بأنك تتعرض للتلاعب، وخاصة من قبل شخص تربطك به علاقة وثيقة، لكن التلاعب قد يخلف أثرًا عاطفيًا عليك، لذا فمن المهم أن تجد طريقة آمنة للخروج من هذا الموقف، بإتباع النصائح التالية:

خذ خطوة إلى الوراء وحاول تقييم الموقف

ثق في حدسك عن ذلك الشخص

لا تلوم نفسك بسبب تعرضك للتلاعب.

وضع مسافة بينك وبين الشخص الذي يحاول الضغط عليك للقيام بما يريده.



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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