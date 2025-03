شكرا لقرائتكم خبر عن ما تقلدش عبيد في ولاد الشمس.. قوى قلبك بحيل نفسية تتخلص فيها من الخوف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذي يعرض على قناتي ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، محاولة "عبيد" مينا أبو الدهب أن يتحدث مع "أمينة" دنيا ماهر، ولكنها رفضت الحديث معه، وأخبرته أنها تراه جبانًا لعدم حمايته لزوجته، كما أخبرته بأن كان لديه علم بشيء عن سبب وفاة "قطايف" معتز هشام، وسيظل ساكتًا فهو يضيع حقه وهو شخص جبان.

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8:30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5:30 صباحًا والساعة 10:30 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 1:30 صباحًا وتعاد الساعة 10:30 صباحًا، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9:45 مساء وتعاد الساعة 2:45 صباحًا والساعة 12:15 مساء، بالإضافة إلى عرضها بالتزامن على Watch it.

كيف يمكن أن تتخلص من الخوف الدائم وتصبح شجاعًا بحيل نفسية؟ الخوف مشكلة تؤدي إلى تسارع القلب وتعرق راحة اليد واضطرابات في التفكير واضطرابات في المعدة وفي الجسم بشكل كامل ولكن الشجاعة في مقابل الخوف هي التي تخلصك من هذه المشاعر المضطربة.

حيل نفسية للشجاعة والتخلص من الخوف

هناك حلول وحيل نفسية لكي تكون أكثر شجاعة ومتخلصًا من كل قيود خوفك وفقا لتقرير نشر فى موقع brisbanycity physiology

الخوف أمر غير مريح دائمًا كل نفسك هذا الأمر لكي تتخلص من فكرة الخوف ذاتها الخوف مزعج ويجعلك تتوقف عن القيام بنشاط أو بأشياء كثيرة لذا إذا قمت بهذه الأشياء والافعال وعاندت خوفك سوف تصبح شجاعًا.

الشجاعة ترياق الخوف توقف عن التفكير السلبي واقدم على الخطوة التي تقلقك وتخيفك توقف عن الموت السلوك الناتج عن الأفكار السلبية بمساعدة العلاج النفسي اتصل بمختص واشرح له مدى خوفك اعترف بمشاعر الخوف التي تقلقك وترعبك فالاعتراف سيجلب بعده استجابة للعلاج والتخلص من الخوف والتحلي بالشجاعة.

لا تكن متهورًا ولا تكن جبانًا اختر دائمًا المواقف المتزنة عندما تشعر بالخوف لا تقيم إلا المخاطر وبعدها اقدم على الفعل كن مرنًا ومارسًا لياقة البدنية لأن الشجاعة تبدأ من المرونة البدنية واللياقة العالية والقوة ابدأ بممارسة أفعال جريئة وغير متهورة في البداية وتكون متزنة بعد ذلك سوف تشعر بالشجاعة تجاه كل أفعالك.

تدرب جيدًا هذا التدريب النفسي وهو تدريب على الشجاعة لتزيد قوة تحملك تجاه الخوف والسماح لعقلك بالانهيار على سبيل المثال إذا كنت تعاني من القلق الاجتماعي يمكنك استخدام تقنيات للعلاج نفسي سهلة وبسيطة مثل العلاج السلوكي المعرفي أو تقنيات اليقظة لمساعدتك على المشاركة في الحديث مع شخص آخر والتغلب على هذه المشكلة تدريجيًا.