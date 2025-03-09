شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة أخواتي.. الفوائد النفسية لـ لمة البنات والأخوات والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

في مسلسل أخواتي ظهرت في الحلقة السابقة مشاهد الحب والود والتجمع بين الأخوات الأربع، حيث تنزهن في الشوارع سوية وقضين وقتًا ممتعًا معًا.

فما هو التأثير النفسي والعقلي الجيد لكون الفتاة لديها أخت أو أكثر؟

يقول تقرير نشر في موقع فاميلي فريندلي، إن الدراسات أثبتت أن وجود الأخت أمر في غاية الأهمية ويحسن من الصحة النفسية والعقلية ويقي الكثير من المشاكل النفسية والعقلية أيضًا.

تابع التقرير موضحًا أنه وفقًا للدراسات، فاولئك الذين نشؤوا مع أخت واحدة على الأقل يميلون أن يكونوا أكثر شعورًا بالتوازن النفسي والعقلي، فضلاً عن شعورهم بالسعادة البالغة.

يقول التقرير إن وجود الفتاة في المنزل يساعد على تحفيز الأسرة على الحديث والترابط وتشجيع أعضاء الأسرة، فضلاً عن تعزيز جو المرح والسعادة وتخفيف حدة التوتر.

وجد الباحثون أن الذين يحصلون على أخت واحدة على الأقل في العائلة يتميزون بهذه الميزات النفسية والعقلية:

يكونون أكثر عرضة للتفاؤل وأكثر استقرارًا نفسيًا.

أقل عرضة للتوتر.

أقل عرضة للقلق النفسي.

أكثر قوة وثبات عند التعاون مع مشاكل الحياة.

أكثر شعورًا بالراحة والسعادة.

أكثر شعورًا بالتوازن النفسي.

وجود الفتيات يعزز قنوات الاتصال بين الأسرة وبين الأخوات.

وجود الأخت الفتاة يعزز التعبير العاطفي والقدرة على الدعم العاطفي، وهو ما يعزز الصحة النفسية.

تعزيز حدة الطموح والتطور الوظيفي والنجاح.

أكثر اتزانًا نفسيًا وعقليًا وعاطفيًا.

يحصلون على الدعم العاطفي من الأخت.

أكثر قدرة على مواجهة مشاكل الحياة والتعامل معها والتفكير المنطقي لها.