شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. دبوس إبرة يستقر في قلب مراهق دون أن يدري والان مع تفاصيل الخبر

حكايات الطب الغريبة وحالاته المختلفة لا يمكن حصرها، فكل يوم تظهر حالة طبية غريبة يعجز العلم عن تفسيرها ويعجز الطب عن علاجها أو فهمها.

اكتشف الأطباء أن مراهقًا يستقر في قلبه دبوس خياطة دون علمه حتى، حيث ذهب الشاب البالغ من العمر 17 عامًا إلى غرفة الطوارئ وفقًا لتقرير نشر في مجلة طب الطوارئ الأمريكية، حيث عانى من ألم حاد ناحية القلب وممتد إلى الظهر ويعاني من مشاكل في التنفس حادة فضلاً عن مشاكل في القلب والألم عند الاستلقاء بشكل خاص.

هذا الشاب عانى من تلك الأعراض لمدة ثلاثة أيام فقط إلا أن الأطباء فوجئوا بحالة غير طبيعية بعد إجراء تخطيط للقلب الكهربائي ولا النشاط الكهربائي للقلب وهي أن الدبوس قد استقر في قلبه وترجع ندرة هذه الحالة إلى أن الدبوس استقر في مكان نادر وغريب فكيف وصل إلى هناك؟

كان الأطباء يعتقدون أن المريض المراهق يعاني من احتشاء أو التهاب في عضلة القلب حيث أظهرت التحاليل أنه يعاني من مستويات بروتينات عالية في الدم ما يشير إلى إصابته بمشكلة في القلب بالفعل، إلا أن استقرار الدبوس جاء كمفاجأة لهم جميعًا لغرابة المكان الذي استقر به.

وأظهر فحص التصوير المقطعي وجود جسم معدني غريب خطي يبلغ طوله حوالي واحد ونصف بوصة أي حوالي 4 سم يقطن في البطين الأيمن للقلب وهو المكان الأكثر خطورة في القلب لأنها هو الذي يضخ الدم إلى الرئتين، ليختاره الدبوس ويستقر فيه في حالة نادرة وغريبة.

والغرابة تكمن في أن المراهق ذاته أبلغ الأطباء أنه لم يبتلع شيئًا ولم يبتلع أي أجسام غريبة ولم يتعرض حتى للصدمات في صدره أو مكان قلبه ولكنه يحمل أحيانًا دبابيس الخياطة في فمه إلا أنه لم يشعر بأنه قد ابتلع واحدًا منها على الإطلاق.

وهنا حار الأطباء أكثر فكيف وصل هذا الدبوس إلى الاستقرار في القلب عبر الفم، وخضع المراهق لعملية قلب مفتوح لإزالة الجسم الغريب، لتصبح الحالة الأولى التي يبتلع فيها المريض دبوسًا ليستقر في القلب.

فسر الأطباء للمجلة طب الطوارئ الأمريكية إن الدبوس من الممكن أن يكون قطن انتقل من المعدة إلى القلب أو من المريء أو الأمعاء الدقيقة كما قال الدكتورة بني مافيوس الأستاذة المساعدة في طب الأطفال في المركز الطبي في ولاية ماساتشوستس، ووفقًا لموقع لايف ساينس العلمي.

والخبر الجيد أن لمراهق أجرى الجراحة وأصبح يعيش حياة صحية وهو بكامل صحته وعافيته.