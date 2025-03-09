شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي .. "جواب فرعوني لرد الحبيب" الأسباب النفسية لتصديق الخرافات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض عبر فضائية DMC، حوارًا دار بين شيرين رضا، والتي تجسد شخصية سيدة ثرية تتاجر في الآثار، وبين صديقتها، تحدثت فيه عن رغبتها الملحة للحصول على جواب زوجة توت عنخ آمون.

وكشف الحوار عن أن رغبتها في الحصول على هذا الخطاب، ترجع إلى محاولتها المستميتة للعودة إلى حبيبها، حيث سيتم استخدام هذا الجواب "قربان" أو "عمل" لرد حبيبها، في حين أكدت لها صديقتها أن الخطاب يجب أن يلوث بدم الرسول الذى يحمله حتى يكون له فاعلية.

ورغم عدم منطقية الأمر، ورغم أن الشخصية تظهر باعتبارها إنسانة متعلمة وثرية، لكنها تصدق تمامًا أن ذلك الأمر سيحقق لها ما تريد.

التفكير السحرى

ووفقًا لموقع "Medical news today" يوجد عدد من الأسباب التي تدفع الشخص لتصديق السحر والخرافات، أهمها "التفكير السحري"، وهو اعتقاد الشخص أن كلمات أو أفكار أو مشاعر أو طقوس معينة، يمكنها أن تؤثر بشكل فعال على سير حياته.

وينطبق هذا الأمر على الإيمان بالأفعال التي يمكن أن تتسبب في الحظ الجيد أو السىء.

أمثلة على التفكير السحري

تتضمن بعض أمثلة التفكير السحري ما يلي:

الخرافات

الخرافات هي إعتقاد الشخص أن سلوكيات معينة، مثل ارتداء نفس القميص أثناء كل مباراة كرة يشاهدها، يمكن أن تؤثر على نتيجتها.

الطقوس

يقوم العديد من الأشخاص بأداء الطقوس للحصول على شعور بالسيطرة على الحياة، مثل غسل اليدين المفرط، لكنها يمكن أن تكون علامة على حالة الصحة العقلية.

أفكار الطفولة

لا يزال الأطفال الصغار يتعلمون عن كيفية عمل العالم، لذا قد يفترضون أن عالميهم الداخلي والخارجي مترابطان بشكل أوثق مما هو عليه في الواقع. على سبيل المثال، قد يعتقد الطفل أن شيئًا سيئًا حدث لأحد أفراد الأسرة لأنه كان غاضبًا منهم.

الأوهام

تتضمن بعض الأوهام التفكير السحري، مثل الاعتقاد بأن الشخص يمكنه التحكم في الآخرين بأفكاره.

العلاقة بين التفكير السحري والأمراض النفسية

يمكن أن يكون التفكير السحري سمة من سمات العديد من الأمراض النفسية والعقلية، مثل :

الوسواس القهري

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري من أفكار تدخلية، وهي أفكار مخيفة تبدو وكأنها تأتي من العدم، في بعض الأحيان، تكون أفكارًا سحرية، مما يجعل المريض يصبح مهووسًا بالخرافات بسبب هذه الأفكار.

اضطراب القلق العام

يمكن للأشخاص المصابين باضطراب القلق العام أيضًا أن تكون لديهم أفكار سحرية، على سبيل المثال، قد يشعرون بالقلق من أنه إذا توقفوا عن القلق بشأن شيء ما، فإن ما يقلقون بشأنه سوف يتحقق.

اضطرابات الوهم

يمكن أن تتسبب اضطرابات الوهم مثل الفصام، في أن يكون لدى الأشخاص أفكار أو تصورات سحرية.

إذا كان التفكير السحري لدى الشخص أحد أعراض حالة نفسية مرضية، عندها يمكن علاجه نفسيا وبإستخدام الأدوية، ومع ذلك، فإن وجود التفكير السحري في حد ذاته لا يعد دائما علامة على وجود حالة من الصحة العقلية، وهذا النوع من التفكير لا يسبب الضرر دائما.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025