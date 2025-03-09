شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. أعراض تشير إلى معاناة "نادين" من كرب ما بعد الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل أثينا، والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it، رفض نادين "ريهام حجاج" الخضوع لجسات علاج نفسى، بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء عملها كمراسلة حربية، وهو الشرط الذى وضعته الوكالة الإخبارية التي تعمل بها نادين حتى تتمكن من العودة إلى عملها مجددًا.

وأوضحت نادين أنها غير قادرة على التحدث مع طبيب نفسى حول الأشياء التي رأتها أثناء عملها كمراسلة حربية، لأنها لا تريد استعادة تلك الذكريات، رغم ذلك فهى تريد العودة إلى عملها في أسرع وقت، لإحساسها بالذنب لتركها عملها الذى كانت توصل من خلاله أصوات المظلومين إلى العالم، في الوقت الذى تنتابها الكوابيس أثناء نومها، ويظهر فيها الأخطار التي كانت تتعرض لها أثناء عملها.

وتشير الأعراض التي تعانى منها نادين إلى أنها إصابتها بـ"كرب ما بعد الصدمة".

ما هو اضطراب كرب ما بعد الصدمة؟

وبحسب موقع كليفلاند كلينك الطبي، فإن اضطراب كرب ما بعد الصدمة (PTSD)، هو حالة صحية نفسية شائعة يمكن أن يصاب بها الشخص بعد التعرض إلى حدث صادم أو حتى مجرد مشاهدته، وفى الأغلب يكون الحدث الصادم مهددًا للحياة، ويؤثر الإضطراب على الأشخاص من جميع الأعمار.

ويصيب الإضطراب ما بين 5% إلى 10% من الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة، وتشمل الحوادث المسببة لكرب ما بعد الصدمة ما يلى :

حوادث خطيرة، مثل حادث سيارة.

إصابة خطيرة أو مرض مفاجئ.

الحرب والقتال العسكري.

التعرض للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل

الاعتداء الجسدي أو اللفظي والتنمر

الموت المفاجئ لأحد الأحباء

أعراض الإصابة بكرب ما بعد الصدمة

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من أفكار ومشاعر مكثفة ومزعجة تتعلق بالتجربة والتي تستمر لفترة طويلة بعد الحدث، ويظهر على المصاب بالإضطراب عدد من الأعراض التي ئؤثر على حياته اليومية، مثل:

القلق والمزاج المكتئب أو الشعور بالذنب أو الخجل

تجنب الحديث عما حدث أو ما يشعر به الشخص حيال ذلك.

الشعور بالخوف المستمر

المعاناة من الكوابيس

تذكر الماضى بشكل تبدو فيه الذكريات وكأنها حقيقية

تجنب المواقف والأماكن والأنشطة المرتبطة بالحدث الصادم

أنواع اضطراب ما بعد الصدمة

هناك حالتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا باضطراب ما بعد الصدمة:

اضطراب الإجهاد الحاد

هو حالة صحية عقلية قصيرة الأمد، يمكن أن تحدث خلال الشهر الأول بعد التعرض لحدث صادم.

اضطراب ما بعد الصدمة المعقد (CPTSD)

هو حالة صحية عقلية يمكن أن تتطور بسبب تعرض الشخص لصدمة مزمنة، مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي على الأطفال على المدى الطويل، والعنف المنزلي أوالحرب.

علاج اضطراب كرب ما بعد الصدمة

أشكال العلاج السلوكي المعرفي يعد العلاج الرئيسي لاضطراب ما بعد الصدمة، والذى يركز على تغيير المشاعر السلبية المؤلمة، مثل الشعور بالخجل والذنب، والمعتقدات الناجمة عن الصدمة، كما يساعد على مواجهة الذكريات والعواطف المؤلمة، كذلك يضمن العلاج أيضا إستخدام بعض الأدوية النفسية.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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