شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. كيف تتخطى المرأة صدمة الخيانة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، انعزال ليل "ياسمين عبد العزيز" في منزل والدتها، ومعاناتها من الأرق والبكاء بعد تعرضها لصدمة وخيانة زوجها يوسف "خالد سليم" لها وزواجه من امرأة أخرى رقية "نيكول سابا".

ورفضت ليل مقابلة حماتها إجلال "أنوشكا" عند زيارتها لها لأنها لا تريد رؤية أي شخص من عائلة زوجها، لكن مع إقتحام إجلال غرفتها أخبرتها بإصرار أنها تريد الطلاق لأن كرامتها لا تقبل تعرضها للخيانة.

ويعد التعرض لـ الخيانة الزوجية من أكثر التجارب التي يمكن أن تؤدى لتأثيرات مدمرة عاطفيًا، لأنه يدخل الشخص في صراع مع مشاعر الخيانة والغضب والارتباك الشديدة، وهو ما يحتاج لاتباع عدد من الخطوات للتغلب على تلك المشاعر.

4 نصائح لتخطى صدمة الخيانة الزوجية

وبحسب موقع "Charlie health" لا يعد تخطى ألم الخيانة أمرًا سهلاً بالنسبة للمرأة، لكن يوجد عدد من النصائح التي تساعد على عملية التعافى، وهى:

معالجة مشاعرك

معالجة المشاعر بعد اكتشاف التعرض للخيانة قد تكون مهمة شاقة وصعبة، وتنتج عنها مشاعر الغضب والحزن والارتباك وحتى الشك الذاتي، لذلك يجب من الأهمية بمكان الاعتراف بهذه المشاعر وقبولها بدلاً تجاهلها، لذلك اسمحى لنفسك بالحزن.

اطلبى دعم الأصدقاء

دعم الأصدقاء أو أفراد الأسرة الموثوق بهم يمكن أن يوفر لك الراحة والتصديق، والتأكيد على أنك لست وحدك في تلك الرحلة، ويمكن الإستعانة بمعالج نفسى في حالة عدم القدرة على التعامل مع مشاعرك.

خصصى وقتًا للعناية بنفسك

هناك استراتيجية أخرى مفيدة تتمثل في تخصيص وقت للعناية بالذات، والانخراط في أنشطة تجلب السعادة والاسترخاء، مثل ممارسة الرياضة أو الطهى، ويمكن أن يكون النشاط البدني تحديدا وسيلة قوية لإطلاق العنان للمشاعر المكبوتة، وتحسين مزاجك العام.

كونى لطيفة مع نفسك

تذكرى أن تكونى لطيفة مع نفسك، لأن التعافي من الخيانة يستغرق وقتًا، ومن المهم إدراك أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتعامل مع مشاعرك، فقط اسمحى لنفسك بالقدرة على التعافي بالسرعة التي تناسبك.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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