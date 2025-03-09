شكرا لقرائتكم خبر عن خليها علي فطارك.. شوربة الطماطم هتقوي مناعتك وتحميك من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 03:00 م

شوربة الطماطم من الأطباق المفيدة والمغذية بشكل عام، ويوصي بتقديمها على مائدة رمضان، وكشفت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية في كلية طب قصر العيني، عن فوائدها ومنها:

1. ترطيب الجسم وتعويض السوائل

تساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام، ما يقي من الجفاف.

2. غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الطماطم على فيتامين C، وفيتامين A، والبوتاسيوم، وهي عناصر تعزز المناعة وتحافظ على صحة الجسم.

3. تعزيز الهضم ومنع الإمساك

الألياف الموجودة في الطماطم تساعد في تحسين الهضم وتجنب مشاكل الإمساك التي قد تحدث خلال رمضان.

4. تحسين صحة القلب

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة يساهم في خفض الكوليسترول وضغط الدم، ما يحافظ على صحة القلب.

5. قليلة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية المهمة

تعد خيارًا صحيًا خفيفًا على المعدة بعد يوم طويل من الصيام، وتمنح الجسم طاقة دون زيادة الوزن.

6. تعزيز الشعور بالشبع

الألياف والماء في الشوربة تمنح شعورًا بالشبع، ما يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام بعد الإفطار.

7. دعم جهاز المناعة

مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم تساهم في تقوية المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.

وأخيرًا اكدت ليندا ضرورة تحضيرها بطريقة صحية بإضافة زيت الزيتون بدلًا من الزبدة، وتجنب إضافة الكريمة الثقيلة للحفاظ على فوائدها الغذائية.