شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 .. اعرف الفوائد النفسية لسرد القصص والحكايات والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

القصة والحكاية لا تقف متعتها عند معرفة تفاصيلها فقط، ولكن القصص والحكايات يكمن سرها في الفوائد التي تمد بها عقلك ونفسيتك أيضًا.

وأكد تقرير نشر في موقع فيري ويل مايند المعني بالصحة النفسية والعقلية، أن في القراءة وسرد القصص والحكايات تعزيز للخيال وهو ما يعزز ويؤثر بالإيجاب على الصحة النفسية والعقلية أيضًا.

فوائد نفسية وعقلية للقصص والحكايات

- القصة تعزز من مهارات الاستماع وتجعل الإنسان نشط بكل حواسه تجعله مستمتعًا ومتشوقًا.

- تعزز المهارات الاجتماعية للإنسان أكثر نشاطًا وانفتاحًا.

- تعزز وتوسع التفكير والخيال مما يعزز من الصحة العقلية.

- الخيال الجيد يمكن الإنسان من التغلب على ضغوط الحياة التخلص من التوتر والقلق والضغوط.

- زيادة قدرة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات وتعزيز فرص التخلص من النسيان واضطرابات الذاكرة.

- عندما نقرأ القصص أو نستمع إليها يفرز دماغنا هرمون الأوكسيتوسين مما يعزز مشاعر الود والتعاطف.

- زيادة المشاعر الجيدة المفرحة الايجابية مما يعزز من الحالة المزاجية والتخلص من أعراض الحزن والاكتئاب.

- تحسين القدرات الادراكية والعقلية بشكل عام.

- استرخاء الجسم والعقل وبالتالي التخلص من الضغوط.

- تساعد القراءة والاستماع للقصص أولئك الذين يعانون بالزهايمر أو الخرف، فالحكايات طريقة جيدة وعلاج جيد لمشاكل الذاكرة وتحسينها.

- تعزيز فرص المثابرة والانجاز الاكاديمي للطلاب بشكل خاص.

- هناك نوع من العلاجات يسمى العلاج السردي وهو ما يساعد الأشخاص على التخلص من أشكاليات الحياة والضغوط النفسية.

- سرد القصص يخلص الإنسان من المصاعب والاضطرابات والمشاعر غير الجيدة وينقله إلى مشاعر جيدة محببة تعزز من صحته النفسية.

- يعزز السرد الحكايات من الهدوء النفسي والشعور بالتخلص من القلق النفسي والتوتر الدائم.

- حسين عمل الدماغ وتحسين القدرات المخية والعقلية.

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