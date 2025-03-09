شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تحذر من انتشار الحصبة في الولايات المتحدة.. وهذه طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ترتفع حالات الإصابة بـ الحصبة في المناطق الريفية في غرب تكساس، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 150 حالة ووفاة طفل واحد، وتساعد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC في السيطرة على تفشي المرض، وينتشر مرض الحصبة عبر الهواء ويصيب بشكل أساسي الأشخاص غير الملقحين، فى هذا التقرير نتعرف على الأعراض والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامتك، بحسب موقع تايمز ناو.

وعلى الرغم من أن مرض الحصبة نادر في الولايات المتحدة بسبب التطعيمات، إلا أنه يظهر في المجتمعات ذات معدلات التحصين المنخفضة.

وفي الأسبوع الماضي، توفي طفل غير مُلقح بسبب المرض، وتم الإبلاغ عن أكثر من 150 حالة، وهذه هي أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة في الولايات المتحدة منذ عام 2015، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقد أرسلت مراكز السيطرة على الأمراض خبراء إلى تكساس للمساعدة في التحقيق والسيطرة على تفشي المرض.

حالات الحصبة المبلغ عنها في الولايات المتحدة

سجلت ولاية تكساس أعلى عدد من الحالات، ولكن تم الإبلاغ عن حالات إصابة أيضًا في ولاية نيو مكسيكو، حيث تم تشخيص تسعة أشخاص. ويقول مسؤولو الصحة هناك إن هذه الحالات لا ترتبط بشكل مباشر بتفشي المرض في تكساس.

كما تم العثور على حالات الحصبة في ألاسكا، وكاليفورنيا، وجورجيا، وكنتاكي، ونيوجيرسي، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند.

تُعرِّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تفشي المرض بأنه ثلاث حالات أو أكثر مرتبطة ببعضها البعض. وفي عام 2025، سُجِّلت ثلاث حالات تفشي لمرض الحصبة في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى المسافرين الذين جلبوا الفيروس من بلدان أخرى ونشروه في مجتمعات غير ملقحة.

ما هو مرض الحصبة وكيف ينتشر؟

الحصبة فيروس ينتشر بسهولة عبر الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب. ويمكن أن يبقى الفيروس في الهواء وعلى الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين، مما يجعله شديد العدوى.

تظهر الأعراض عادة بعد 7 إلى 14 يومًا من الإصابة. تبدأ بالحمى والسعال وسيلان الأنف واحمرار العينين والدموع. بعد بضعة أيام، يظهر طفح جلدي أحمر يبدأ على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم. يمكن أن تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وتورم المخ والجفاف، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الحصبة الخطير. وأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم هم الأكثر عرضة للإصابة.

على الرغم من القضاء على مرض الحصبة في الولايات المتحدة في عام 2000 بفضل اللقاحات، فإن انخفاض معدلات التطعيم في بعض المناطق أدى إلى تفشي المرض مرة أخرى.

كيفية البقاء آمنًا

أفضل طريقة للوقاية من الحصبة هي الحصول على التطعيم. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بجرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) - واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 شهرًا وأخرى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات.

يجب على البالغين الذين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا قد تلقوا التطعيم أن يخضعوا لفحص دم أو جرعة معززة. وفي المناطق التي تفشى فيها المرض، قد ينصح مسؤولو الصحة بتطعيمات إضافية لوقف انتشار المرض.

وبالإضافة إلى التطعيم، فإن غسل اليدين بشكل متكرر وتجنب الاتصال بالأشخاص المصابين يمكن أن يساعد في تقليل الإصابة.