شكرا لقرائتكم خبر عن الجلوس لساعات طويلة له نفس عواقب التدخين.. ونصائح للوقاية من المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

الجلوس لفترات طويلة يعادل الخمول البدني وله عواقب صحية محل اهتمام كبير من جانب خبراء الصحة، وقد نصحت منظمة الصحة العالمية بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا لمنح الجسم الحد الأدنى من الحركة والنشاط، حيث أن قلة النشاط البدني أو بعبارة أخرى ساعات الجلوس الطويلة يمكن أن تؤدي إلى السمنة، وهي عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض التي تهدد الحياة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس لفترة طويلة

يرتبط نمط الحياة المستقرة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يجلسون لأكثر من ثماني ساعات يوميًا دون نشاط بدني معرضون لخطر الوفاة على نحو مماثل للمخاطر التي تشكلها السمنة والتدخين.

ويؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم وضغط الدم، وتكسير الدهون في الجسم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي - وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

ويعد الخمول البدني عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويمكن أن تؤدي فترات الجلوس الطويلة إلى مقاومة الأنسولين، وهي مقدمة لمرض السكري، ويرتبط السلوك المستقر بزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، كما أن قلة النشاط البدني قد تؤثر على الصحة العقلية والوظائف الإدراكية.

إذا كان الجلوس هو التدخين الجديد، فكيف يمكننا الإقلاع عنه؟

تعد دراسة أجريت عام 2016 حول الآثار الضارة للجلوس واحدة من الدراسات التي قدرت مستقبل تأثير هذا التحول البيولوجي وتأثيره على سكان العالم، وتسلط الدراسة المنشورة في المجلة البريطانية للممارسة العامة الضوء على الجانب السلبي للجلوس لفترة طويلة.

فيما يلى.. نصائح عملية يجب اتباعها

قف وتحرك كل 30 دقيقة، حتى فترات المشي القصيرة والمتكررة يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية.

استهدف 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين عالية الشدة كل أسبوع، وفقًا لتوصيات الإرشادات الصحية.

حد من وقت الشاشة الترفيهي وأدرج المزيد من الأنشطة البدنية في روتينك الترفيهي.

عند الجلوس، حافظ على الوضعية الصحيحة لتقليل الضغط على العضلات والمفاصل.