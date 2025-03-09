لصحته وأداءه الدراسي.. عادات صحية علّميها لطفلك في المدرسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 10:19 صباحاً - عادات صحية عديدة، يجب على الوالدين مساعدة أطفالهما على تطويرها في وقت مبكر من أعمارهم؛ مما قد يحقق لهم العديد من الفوائد مدى الحياة، ويساعدهم على النمو؛ ليصبحوا أفراداً أصحاء ونشطين ويتمتعون بنوعية حياة أفضل. ولذلك فإن لكِ كأم دوراً مهماً في تعريف طفلك بأنماط الحياة الصحية، والتعود عليها منذ الصغر، فقد يساعد تطبيق طفلك تلك العادات منذ الصغر على القيام بمهامه اليومية وأنشطته من دون عوائق، بما في ذلك الدراسة والتواصل الاجتماعي واللعب مع الأصدقاء في المدرسة وتحقيق إنجازات ودرجات أكاديمية أفضل. فيما يلي، وفقاً لموقع "raisingchildren"، عادات صحية يجب تعليمها للأطفال في سن مبكرة.

تناول أطعمة صحية

يمكن تحضير وجبات طفلك المدرسية بصحبته - الصورة من موقع Freepik

التغذية الجيدة تعد مهمة لنمو الأطفال وتطورهم، ويجب تعليم الأطفال التعرف إلى تناول أنواع مختلفة من الأطعمة الصحية منذ سن مبكرة، مثل:

الخضار والفواكه: كمصادر للفيتامينات والألياف.

كمصادر للفيتامينات والألياف. البروتين: من اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات؛ لنمو العضلات والأنسجة.

من اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات؛ لنمو العضلات والأنسجة. الكربوهيدرات الصحية: مثل الأرز وخبز القمح الكامل، والبطاطا الحلوة كمصدر للطاقة.

مثل الأرز وخبز القمح الكامل، والبطاطا الحلوة كمصدر للطاقة. الحليب ومنتجاته المصنعة: لصحة العظام والأسنان.

لذا يوصى بتحضير وجبات مدرسية صحية لطفلك؛ لتعزيز صحته وتحقيق أداء أفضل دراسياً، فتعد واحدة من التحديات التي يواجهها الطلاب خلال أيام الدراسة الطويلة هي الحاجة إلى تناول وجبات سريعة ومغذية؛ لتساعدهم على التركيز، ويمكنك إشراك طفلك في تحضير تلك الوجبات.

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عدم تخطي وجبة الإفطار

غرس روتين منتظم لتناول الطعام في مرحلة الطفولة يمكن أن يساعد طفلك في جعله أكثر قدرة على تبني عادات تناول طعام منتظمة كالبالغين.

على الجانب الآخر، يجب عدم إغفال تقديم وجبة إفطار صحية لطفلك قبل ذهابه للمدرسة؛ لما لها من العديد من الفوائد؛ مثل تنشيط الدماغ، ومنح الطفل الطاقة والتركيز طوال اليوم الدراسي، ويجب أن تحتوي وجبة إفطار طفلك على نسبة كبيرة من الألياف العالية؛ مثل الشوفان والخضروات والفاكهة، التي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

قضاء الوقت مع الأصدقاء

الصداقات ضرورية للتنمية الصحية للأطفال في سن المدرسة، فاللعب مع الأصدقاء يعلم الأطفال مهارات اجتماعية قيمة؛ مثل التواصل والتعاون وحل المشكلات. يمكن أن يؤثر وجود الأصدقاء أيضاً على أدائهم في المدرسة، لذا شجعي طفلك على تطوير صداقات مختلفة، واللعب كثيراً مع الأصدقاء، وسيساعده ذلك على تحسين المهارات الحياتية التي ستكون مفيدة له في المستقبل.

التفكير الإيجابي

شجّعي طفلك على حل مشاكله -الصورة من موقع AdobeStock

من السهل أن يشعر الأطفال بالإحباط عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع، لذا ساعديهم على تعلم المرونة عندما يواجهون انتكاسات؛ من خلال إظهار أهمية البقاء إيجابيين، وتطوير طريقة تفكيرهم ونظرتهم للأمور بشكل أكثر عقلانية، مما سيساعدهم على أن يكونوا محبوبين، وفرائد، وقادرين على حل مشاكلهم، بغضّ النظر عن التحديات التي يواجهونها.

النشاط البدني المنتظم

يعد أسلوب الحياة النشط مهماً للحفاظ على صحة الأطفال الجسدية والعقلية؛ لأنه يمنحهم القدرة على التحمل، والحفاظ على وزن الجسم المثالي.

لذا شجعي أطفالك على ممارسة بعض الأنشطة في الهواء الطلق؛ مثل ركوب الدراجات أو الجري أو لعب الكرة، وحددي وقت الشاشة، وشجعيهم على التحرك أكثر، ويجب أن تكوني قدوة؛ من خلال ممارسة الرياضة بنشاط مع أطفالك.

القراءة يومياً

يعد تطوير مهارات القراءة القوية عنصراً حاسماً لنجاح الطفل في المدرسة؛ لأنها تساعد على بناء احترام الأطفال لذاتهم، وعلاقاتهم مع الوالدين والآخرين، وتحقيق النجاح لاحقاً في الحياة، ويمكن للوالدين جعل أنشطة القراءة جزءاً من وقت اللعب قبل النوم، ويمكن البدء بأنشطة القراءة اليومية للأطفال من عمر 6 أشهر، ويجب مساعدة طفلك على اختيار الكتب التي يفضلونها؛ لتصبح القراءة نشاطاً ممتعاً وليست عملاً روتينياً.

الحفاظ على النظافة الشخصية

تتأثر صحة الأطفال بشكل كبير بالنظافة الشخصية، فقد يساعد تعليم طفلك عادات النظافة منذ الطفولة على حمايته من الإصابة ببعض الأمراض، وتعد أبرز قواعد النظافة التي يجب تعليمها للطفل هي كالتالي:

غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد اللعب؛ لتفادي إصابته ببعض أنواع البكتيريا والفيروسات، ويجب تعويده على غسل يديه بشكل صحيح لمدة 20 ثانية على الأقل.

تنظيف الأسنان مرتين يومياً؛ صباحاً، ومساءً قبل النوم.

الاستحمام بانتظام، على الأقل مرتين في اليوم.

قص أظافر الطفل بانتظام؛ حتى لا يصبح مكاناً لنمو الجراثيم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد

النوم الكافي مهم جداً لنمو الأطفال وتطورهم، خاصة أثناء العام الدراسي، فيمكن أن يكون لقلة النوم تأثير على جهاز المناعة لدى الطفل، لذا يوصى بإنشاء روتين نوم ثابت يومياً لطفلك، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم؛ لأنها يمكن أن تعطل جودة نوم طفلك.

التحكم في العواطف

الصحة العقلية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. يحتاج الأطفال إلى تعليم كيفية التعرف إلى عواطفهم والتحكم فيها منذ سن مبكرة حتى يتمكنوا من النمو؛ ليصبحوا أفراداً أكثر هدوءاً وثقة، وإليك عدة طرق يمكن القيام بها:

تعليم الأطفال التعبير عن مشاعرهم بالكلمات.

مساعدة الطفل على التعامل مع المواقف الصعبة بهدوء.

تشجيع الأطفال على القيام بالأنشطة التي تساعد على التحكم في التوتر؛ مثل الرسم أو تشغيل الموسيقى أو رواية القصص.

في النهاية، يجب الانتباه إلى أن تعليم العادات الصحية في سن مبكرة؛ سيوفر فوائد طويلة المدى للأطفال، وسيلعب الآباء والأمهات دوراً مهماً كقدوة في تكوين هذه العادات الصحية وخلق بيئة داعمة، سيكون من الأسهل على الأطفال تطبيق العادات الصحية في حياتهم اليومية.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.