كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 10:19 صباحاً - الأسماء الغريبة والنادرة للبنات بدأت تلقى اهتماماً واضحاً من قِبل الآباء والأمهات بسبب تميزها وغرابتها في اللفظ والمعنى، فإذا كنت تبحثين عن اسم نادر الاستخدام بحيث لم يعد يتم استخدامه في الوقت الحالي أبداً، ومن هذا النوع لابنتك، فهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها حتى يُصبح الاسم غريباً ونادراً، مثل أن يحمل الاسم طريقة نطق غريبة وغير شائعة ومختلفة عن جميع أسماء البنات المعروفة، وأن يكون شائعاً ربما في غير بلدك.

إلى كل أم وأب إليكم مجموعة من أسماء بنات غريبة ونادرة حسب الحروف الأبجدية العشر الأولى.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الألف

أرى

أرى: اسم يعني العسل



اسم يطلق على البنات، وقد سُمّي العسل أَريَاً لذلك، أو الرؤية والإدراك، ويقال إنه ما لَزِقَ بِأَسْفَلِ القدر واحترق، وأَرى تعني السّحاب.

آسة

اسم علم مؤنث من أصول فارسية، تُسمى به نساء العرب اليوم، وهو ضرب من الرياحين، زهره أبيض، واسمه العربي "السَّمْسَق". ومعناه ورقة دائمة الخضرة.

أسينات

أسينات هو اسم علم مؤنث أصله غير عربي، وقد اختلف المؤرخون حول أصله ومعناه، وقيل إنه يُقصد به هدية إيزيس في الحضارة الفرعونية، أو يعني شجرة الشوك في الحضارة الآرامية أو الأرمينية، تُشير بعض الروايات التاريخية إلى أنّه يرجع لاسم زوجة سيدنا يوسف -عليه السلام- ولكنه أمر غير ثابت تاريخياً بدقة، وتُشير بعض الروايات إلى أنّ معناه الفتاة الجميلة ذات الرائحة الطيبة والعطر الجميل.

أبلال

اسم علم عربي، يطلق على البنات والصبيان، ويأتي بمعنى الشفاء، وهو مفرد مذكر لاسم المصدر إِبْلَال في حال يكون مرفوعاً، والمشتق من الفعل يُبِلُّ، والذي جذره بلل أي يأتي بمعنى الندى.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الباء

بنان

اسم مميز يطلق على الإناث، ويعني رياض تكسوها الظهور، ويعني أيضاً الأصابع، هو من الأسماء الجميلة التي تم ذكرها في القرآن.

بروع

اسم عربي الأصل يطلق على النساء، ويعني البارعة في فعل كل شيء، وهي الفتاة الساطعة، ويقال هَذَا كَلاَمٌ بَارِعٌ أي أتى من صدر واسع.

بُسيلة

من أسماء بنات تدل على قوة الشخصية والشجاعة والقوة والجرأة، ويحمل هذا الاسم معاني القوة والصلابة والقدرة على مواجهة المصاعب، واتخاذ القرارات المصيرية المناسبة، وهو اسم جميل في معناه وغير منتشر بصورة كبيرة.

بصائر

جمع بصيرة، وهي الرؤية الثاقبة التي لا تخطئ، أو اليقين، وهو من أسماء البنات الغريبة وغير الشائعة على الرغم أنه مذكور في القرآن الكريم.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف التاء

تاجة

تاجة: يعني الإكليل الذي يزين الرأس



أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، وهو مؤنث تاج.

تاريا

أصل الاسم أجنبي، وهو أيرلندي يطلق على الإناث، ويعني البرج، وهو اسم يوحي بالشموخ والرفعة وعلو الشأن.

تورّد

اسم عربي يطلق على البنات، وهو مشتق من الورد، ويعني احمرار الوجه، وتحوُّل لون الشيء إلى لون الورد، وهو دلالة على خجل الفتاة ورقتها وحشمتها.

تاليثا

أصل الاسم آرامي، يطلق على الإناث، ويعني الفتاة الصغيرة، ويرمز للشباب والحيوية والمرح، وهو اسم جديد وغير رائج.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الثاء

ثمامة

أصل الاسم عربي، وهي الواحدة من شجر الثُّمام، واسم لنبات ضعيف قصير زهره كالسنبلة، وفيه قالت العرب: الغريقُ يتشبَّثُ بِثُمامَة، أيّ يمسك بأضعف الأشياء أملاً بالنجاة.

ثمال

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور والإناث، ويعني الشخص الذي يغيث الناس ويساعدهم ويقيم مختلف أمورهم.

ثنوى

الثَّنِيَّة هي النخلة المستثناة من المُساوَمَة، أو هي المرأة التي كانت ثنوة، فهي التي كانت تشد من أزر من ينوي الذهاب، وتشجعه على العودة هنا، هي كانت تدفعه حتى حين كان الآخرون يجدون الاحتجاج مضيعة للوقت أو حتّى ترفاً، ويلومونه على إصراره.

ثويبة

ثويبة هو اسم علم مؤنث من أصل عربي، ومعناه هو استغناء وإثراء، ومعناه أيضاً مشتق من الثواب.

ثيمار

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، وهو مأخوذ من كلمة ثمار، ويعني نتاج الجهد والتعب، أو حصاد الزرع، وتوحي بالنجاح والنتيجة الجيدة بعد السعي.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الجيم

جبلة

جبلة: هي الخِلقة والطبيعة، والوجه، والقوة



أصل الاسم عربي، وهو الخِلقة والطبيعة، والوجه، والقوة، وصلابة الأرض، والبشرة، والرجل الغليظ، وهو اسم يطلق على البنات والصبيان.

جمان

اسم علم مؤنث، والجمان هو حب يتخذ من الفضة مثل صغار اللؤلؤ، وتسمى به المرأة، قال ابن منظور في لسان العرب: الجُمانةُ حبّة تُعْمَل من الفِضّة كالدُّرّة، قال ابن سيده: وبه سميت المرأَة، وربما سميت الدُّرّة جُمانةً.

جهانة

اسم علم مؤنث أصله فارسي، ومعناه ملكة العالم، كما يعني الصبية القوية.

جايا

أصل الاسم هندي، يطلق على الإناث، ويعني الفوز والنصر، ويعد من الأسماء المميزة والجميلة في معناها، وينتشر في بعض دول الغرب.

أسماء بنات جميلة ستحبينها بالتأكيد

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الحاء

حنيفة

معنى حنيفة هي المسلمة الناسكة المائلة إلى الدين الحق، وقيل إن حنيفة معناها دَواة وهي المحبرة بلهجة العراق، كُني بها أبو حنيفة النعمان، لأنه كان ملازماً للمحبرة، وقيل كُني بذلك لأنه كانت له بنت اسمها حنيفة.

حوريان

اسم عربي يطلق على الإناث، وهو مأخوذ من اسم حور، ويشير إلى الفتيات الجميلات، كما أن له معنى آخِراً وهو صاحبة العيون الجميلة أو الواسعة.

حنة

اسم علم مؤنث، ويعني الرشيقة، وحلوة الشمائل، يقال أيضاً بأنه آرامي ومذكره حَنا، والذي يعني الحنان، والنعمة، واسم حنة من الأسماء المستخدمة بقلة في العالم العربي، فهو مستخدم في معظم الدول الأجنبية، ولكن غالباً ما نجد بعض الآباء في الدول العربية تحب تسمية أبنائها بهذا الاسم لما يحمله من جمال وسلاسة في النطق.

أسماء بنات حلوة وناعمة 2025 حسب الأحرف الأبجدية

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الخاء

خوزين

خوزين: يعني هذا الاسم المرأة التي تكون مثل الحصن القوي



اسم خوزين هو اسم عربي أصيل يخص البنات، يعني هذا الاسم المرأة التي تكون مثل الحصن القوي الذي يحمي من الخطر والعدوان، كما يدل على الأمان والثقة والاطمئنان.

خزامى

أحد أنواع الأزهار طيبة الرائحة.

خزنة

اسم علم مؤنث مأخوذ من الخزانة (الجمع: خِزَانَات، خَزَائِن) هي قطعة أثاث منزلية على شكل مربع تحتوي على أدراج مُختلفة لتخزين وحفظ المواد المتنوعة، وعادةً ما تكون الخزانة مصنوعة من الخشب، وتُسمى الخزانة التي تحتفظ باللباس خزانة الملابس، وهناك نوع منها لأغراض الكتابة وحفظ الأوراق المكتبية، وكانت تستخدم في المكتبات قديماً، وخزانة المكان الذي يوضع فيه المال بغرض تخزينه والحفاظ عليه.

خزيمة

أصل الاسم عربي، ويعني صغير خُزامى: أيّ الزهرة المعروفة، وتصغير خَازِم: أيّ منضِّد اللؤلؤ وناظمه، وتصغير خَزَمَة: أيّ واحدة الخَزَم: وهو شجر له ليف تُتخذ من لحائه الحِبال.

خيلان

أصل الاسم عربي، ويطلق على الإناث والذكور، ويعني الحيوان البحري الخرافي نصفه الأول إنسان ونصفه الآخر سمكة.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بالدال

دنيا زاد

اسم مركب يطلق على البنات، والزاد هو ما يزيد عن الأشياء، ودنيا هي العالم والحياة، واسم دنيا زاد يعني ما يزيد من نعم الدنيا، وهو من أسماء بنات مركبة نادرة جداً.

داريا

اسم بنت يعني الدور الكثيرة وكان موقعها إلى الجنوب من مسجد عبد الرحمن العنسي المعروف بأبي سليمان الداراني ما يعرف بأرض حلاش وبداريا، ويذكر أن معنى الاسم الفارسي الحفاظ على الأشياء.

ديلارا

الاسم ديلارا اسم فارسي يعني حبيبة، وله معنى آخر وهو ضوء الشمس، وهو من أجمل أسماء بنات جديدة وتتسم بالرقة والنعومة....

دامارا

أصل الاسم من أميركا اللاتينية، وهو منتشر هناك، لكنه غير معروف في البلدان العربية، ويعني الفتاة اللطيفة.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بالذال

ذهبية

ذهبية: مستوحى من كلمة ذهب أي المعدن ذو اللون الذهبي



أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث وهو مستوحى من كلمة ذهب أي المعدن ذو اللون الذهبي والذي يتسم بغلو ثمنه وفخامته مثل السبيكة الذهبية، ذهبية هي التي تشع بريقاً ولمعاناً باللون الذهبي، وتعني أيضاً الغالية التي لا يجب التفريط فيها، فيقال فرصة ذهبية، لذلك يعتبر من أجمل أسماء البنات المستوحاة من الذهب.

ذلفاء

أصل الاسم عربي، والجمع ذُلْف، أو ذلفاوات، والأذلف من الأنوف: الصّغير المستوي الأرنبة. أي: صِغَر واستواء في الأرنبة.

ذِمَّة

من أسماء البنات النادرة، واسم ذمة يلفظ بكسر الباء وتشديد الميم مع فتحها، ومعناه في اللغة هو الضمير وكذلك يشير إلى المعنى الذي يوصف به الإنسان الذي يكون أهلاً لوجوب الحق له أو عليه وصاحب ضمير حي، والذمة هي العهد والأمانة والضمان.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بالراء

رها

اسم عربي، يطلق على البنات، ويعني "الحرية" أو "التحرر"، ويشير إلى الشخص الذي يتمتع بالحرية والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات الخاصة به دون تدخل الآخرين، ويعتبر اسم "رها" من الأسماء الجميلة والمنتشرة في العالم العربي والإسلامي، ويطلق عادة على الإناث.

رواد

رواد هو اسم علم عربي، يطلق على الإناث، وقد يطلق على الذكور في بعض الأحيان، ورواد هي المرأة التي تُكثر التردُّدَ على منازل جاراتها، واللينة، ويُقال إنه من الأسماء الفارسية، ومعناه الأرض كثيرة المرتفعات والمنخفضات، ومن الأسماء ذات الصلة برواد؛ رائد، ورُوَيْدة، ورائدة، ورودي، ورويدا.

رَأْدَة

الفتاة الحسناء السَّريعة الشَّباب، ورونق الضحى، والممشوقة التي تتمايل يميناً وشمالاً من النعمة، والغصن الغضّ، والرفق والسهولة، والمتمايل.

رؤوم

اسم عربي يمكن أن يطلق على الذكور أو الإناث، ويعني العطوفة أو المحبة، والحنونة، وهو من الأسماء غير المنتشرة.

أسماء بنات ومعانيها مستوحاة من العاطفة والقوة