بين الخرافة والحقيقة: هل تناول الحامل للتمر يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 10:19 صباحاً - كلنا نعرف أن التمر ومصدره شجرة النخيل قد ورد ذكره في القرآن الكريم لعظيم فوائده للمرأة التي توشك على الولادة، وحيث إن البلح سواء كان تمراً أو رطباً يفيد الأم الحامل والجنين ويُعَدُّ مصدراً للتغذية؛ كونه منجماً غنياً بعناصر غذائية مهمة ما زال العلم يحاول أن يكشف عن فوائدها ويكفي أن يُعَدَّ تناوله ثلاث مرات يومية وجبة متكاملة وصيدلية متكاملة تعزز من مناعة الإنسان.

على الرغم من إقبال الناس عموماً على تناول التمر وتداوله في المناسبات؛ فإن هناك مَن يعتقد أنه قد يضر الأم الحامل مسبباً الإجهاض في أشهر الحمل الأولى أو الولادة المبكرة وما يلحق بها من مضاعفات للأم والجنين، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ استشارية التغذية العلاجية الدكتورة هديل سمعان، حيث أشارت إلى حقيقة ما يتم تداوله وما بين الخرافة والحقيقة أن تناول الحامل للتمر يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة وضوابط تناوله في الآتي.

هل يسبب التمر الإجهاض أو الولادة المبكرة؟

حامل في حالة مخاض

لاحظي أن المعتقدات التي شاعت حول تأثير التمر في المرأة الحامل سواء في أشهر الحمل الأولى حيث لا يزال الجنين في طور التكوين، أو في الأشهر الأخيرة حيث يقترب موعد الولادة؛ كانت كلها تدور عن دور التمر في تحفيز المخاض ودوره في إنهاء الحمل المبكر وما يُعرف بالإجهاض، إلا أن الثابت علمياً أنه ليست هناك دراسات مؤكدة حول دور التمر في حدوث هاتين الحالتين؛ أي الإجهاض والولادة المبكرة.

استخدمي التمر عند بدء آلام المخاض تحديداً، وفي هذه الحالة لن تكون هناك مضاعفات أو مخاطر في حال تناول كمية كبيرة منه؛ حيث يعمل بواسطة الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة المتوافرة فيه مثل حمض الأوليك واللينولينيك في إنتاج البروستاجلاندين، ما يؤدي إلى حدوث تقلصات الرحم وتحفيز عملية المخاض. كما أن التمر معروف بأنه صنف عالي المحتوى من السكر؛ فهو يسهم بشكل غير مباشر في تعزيز تقلصات الرحم عن طريق ما يُعرف بزيادة حساسية الرحم للأوكسيتوسين، وبالتالي تسهيل المخاض، وله دوره أيضاً في تقليل حدوث نزيف ما بعد الولادة الذي يُعتبر من مضاعفات الولادة.

فوائد التمر للحامل والجنين

جنين في رحم الأم

احرصي على استهلاك التمر، وقدميه لعائلتك وأطفالك الصغار، حيث يحتوي التمر على مستوى عالٍ من الحديد الذي يعزز من نسبة الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، إضافة لاحتواء التمر أو منقوع التمر على نسبة مرتفعة من عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على دعم الجهاز العصبي لدى الإنسان بشكل عام، وكذلك ينظم معدل ضربات القلب ووظائف الجهاز التنفسي، وكذلك فهو يعزز من وظائف العضلات.

اعلمي أن التمر يُعَدُّ من الأصناف الغذائية الغنية بالسكريات، والمعادن، وبه نسبة عالية من الألياف المفيدة، وبشكل عام فهذه العناصر مغذية ومفيدة للأم الحامل والجنين في الوقت نفسه، ولكن يجب الانتباه إلى أن كثرة تناول التمر خاصة الحبات الكبيرة الحجم قد تسبب زيادة في الوزن خلال الحمل، ويمكن اعتبار أن كل 4 حبات من الرطب أو حبتين من التمر من ذوات الحجم الكبير تماثل حصة من الفاكهة، وبذلك يجب عليك تناول ما يعادل 2800 سعر حراري يومياً في فترة الحمل؛ حتى تحصلي على ما يحتاجه جسمك وما يحتاجه الجنين.

استهلكي التمر خلال الحمل في حدود معقولة؛ حيث إنه يحتوي على عنصر الماغنيسيوم الذي يسهم بدور كبير في تكوين أسنان الجنين وصحة أسنان الأم إضافة لصحة عظامهما، كما أنه يحمي الجنين من التشوهات الخلقية بسبب محتواه العالي من حمض الفوليك، وخاصة التشوهات الخلقية المرتبطة بصحة الدماغ والنخاع الشوكي.

استخدمي التمر لعلاج مشكلة مزعجة تواجه معظم النساء الحوامل حيث إن علاج الإمساك عند الحامل في الأشهر الأولى يكون مرتبطاً بمحاذير وحيث تؤدي الملينات إلى حدوث مضاعفات للحامل، ولذلك يمكن استهلاك منقوع التمر لعلاج الإمساك، ولكن لمرة واحدة، أما في أشهر الحمل الأخيرة حيث تصبح حركة الأمعاء بطيئة وتتفاقم مشكلة الإمساك فيمكن استخدام منقوع التمر بسبب غناه بالألياف الغذائية التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في تخفيف الإمساك المرتبط بالحمل، خاصة في الأشهر الأخيرة، وتُعَدُّ أفضل طريقة لتناوله هي نقعه لعدة ساعات ثم تناوله، ومع ذلك عند تناول كمية كبيرة منه بشكل مفاجئ قد يتسبب في الإصابة بالاضطرابات الهضمية.

أضرار الإكثار من تناول التمر خلال الحمل

حبات من التمر

اضبطي الكمية التي تحصلين عليها من التمر بشكل يومي؛ حتى لا تُصابي بزيادة الوزن في أثناء الحمل، حيث إن زيادة الوزن في أثناء الحمل تؤدي إلى مضاعفات، ومنها الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكذلك ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار، إضافة لحدوث احتمالية تطور أعراض مرضية أخرى لتصبح مهددة لحياة الأم حيث قد تسبب لها ما يُعرف بتسمم الحمل بالإضافة إلى أن ارتفاع الوزن يرفع احتماليات عسر الولادة الطبيعية واللجوء إلى الولادة القيصرية.

استهلكي التمر مع اللوز النيء؛ حيث إن اللوز يساعد على تنظيم مستوى السكر في دم الإنسان بشكل عام وعند الحامل بشكل خاص، ولذلك يفيد تناول التمر المحشو باللوز النيء، وكذلك يمكن تناول منقوع التمر أيضاً من دون إضافة السكر الصناعي إليه؛ حيث يسهم بدور كبير في تقليل احتمال الإصابة بسكر الحمل أيضاً.

توقعي أن تتعرضي لمشاكل تسوس الأسنان في حال عدم اهتمامك بنظافة الفم والأسنان بالفرشاة والمعجون والغرغرة جيداً عدة مرات؛ حيث يؤدي تراكم السكر الذي يحتوي عليه التمر بكميات كبيرة إلى إصابة الأسنان بالتسوس ومشاكل أخرى مثل احتقان اللثة.

لاحظي أن الإفراط في تناول التمر يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى بعض الأفراد المصابين بالحساسية، كما أن مادة الكبريتيت التي تتم إضافتها للتمر لزيادة مدة الصلاحية للاستهلاك في الكثير من التمور المجففة قد تؤدي إلى الإصابة بالربو الشعبي والحساسية بأنواعها خاصة الصدرية والأنفية.

قد يهمك أيضاً: فوائد منقوع التمر للرُّضَّع ومحاذير الإكثار منه

* ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.