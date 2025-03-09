شكرا لقرائتكم خبر عن لو نحيف.. استغل رمضان لزيادة وزنك بشكل صحي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 09:00 ص

يمكن لشهر رمضان أن يكون فرصة مناسبة لزيادة الوزن بشكل صحي خاصة بالنسبة للأشخاص النحيفين، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن بجانب ممارسة النشاط البدنى بانتظام، حسبما أفاد موقع "Healthline".

تعد وجبة السحور أساسية خلال شهر رمضان، حيث إنها تمد الجسم بما يحتاجه من أجل تحمل ساعات الصيام، وللحصول على وزن صحى يُفضل أن تتضمن وجبة السحور مصادر جيدة من السكريات المعقدة والبروتينات، مثل:



منتجات الألبان كاملة الدسم، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وبروتينات وكالسيوم وفيتامين د.



تناول وجبات بين الفطار والسحور، وذلك لاكتساب الوزن ينصح بتناول وجبات صغيرة بعد الفطار حتى السحور ولكن يفضل أن تكون صحية وتحتوى على سعرات حرارية وألياف.



التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، يجب اختيار الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية لأنها تساعد في زيادة الوزن، مثل، العسل الذي يحتوي على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة، والمكسرات والياميش، التي توفر دهونًا صحية وسعرات حرارية عالية.



ممارسة التمارين الرياضية، مثل تمارين القوة، وتشمل تمارين الضغط، التي تساعد في بناء عضلات الذراعين والكتفين، وتمارين القرفصاء، التي تقوي عضلات الفخذين والبطن، ويُفضل أداء هذه التمارين بعد الإفطار بساعة أو قبل السحور لتعزيز بناء العضلات وزيادة الوزن.



تناول مشروبات عالية السعرات الحرارية، مثل الحليب كامل الدسم والعصائر الطبيعية، التي تمد الجسم بالطاقة وكذلك مشروب الحليب مع المكسرات والعسل، الذي يوفر سعرات حرارية ومواد مغذية.



تجنب تناول المشروبات التي تسبب فقدان الشهية مصل مشروبات الكافيين، الشاي والقهوة، لأنها قد تزيد من إدرار البول وتقلل من الشهية.

فيما يلى.. خطوات يمكن أن تساعدك في اكتساب وزن صحى خلال شهر رمضان: الالتزام بتناول وجبة السحور