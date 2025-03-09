شكرا لقرائتكم خبر عن خليك هيلثى فى رمضان.. 5 حيل غذائية هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

يرغب الكثيرون في تحويل حياتهم بشكل إيجابي خلال شهر رمضان، ولذا في حالة رغبتك في أن تصبح شخصا هيلثي وصحي خلال الشهر الكريم، فعليك اتباع 5 نصائح لا غني عنها، وفقًا لموقع "healthshot".

كيفية تناول الأطعمة الصحية يوميًا؟

إليك طرق سهلة لإضافة هذه الأطعمة المغذية إلى وجباتك اليومية:

1. ابدأ يومك بوجبة إفطار صحية

استبدل الحبوب السكرية بالشوفان، أو البيض، أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

أضف الفواكه والمكسرات والبذور إلى العصائر الصحية أو الزبادي.

اختر الكينوا بدلاً من الحبوب المكررة.

2. خصص نصف طبقك للفواكه والخضروات

أضف الخضروات المفرومة إلى الكاري أو الدال أو العجة.

تناول الفاكهة كوجبة خفيفة بدلاً من رقائق البطاطس المصنعة التي يتم شراؤها من المتجر.

إدراج الخضروات الورقية (السبانخ والكرنب) في الحساء والسلطات

3. استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة

استبدل الأرز الأبيض بالأرز البني أو الكينوا.

اختر خبز القمح الكامل والمعكرونة بدلاً من الأنواع المكررة

استبدل رقائق البطاطس بالحمص المحمص.

4. تناول المزيد من البروتينات الخالية من الدهون

أضف العدس أو الفاصوليا أو السمك إلى وجباتك.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات أو البذور أو الزبادي اليوناني

اختر الدجاج أو السمك المشوي بدلاً من الأطعمة المقلية

5. اطبخ في المنزل بشكل متكرر

الآن بعد أن تعرفت على الأطعمة الصحية التي يجب تناولها كل يوم، قم بالتخطيط للوجبات وإعداد الوجبات الخفيفة المغذية مسبقًا.

استخدم كمية أقل من الزيت، وكمية أكبر من الأعشاب والتوابل.

اخبزيها أو اشويها أو طبخها بالبخار بدلاً من القلي العميق.