شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لصيام صحى في رمضان لو بتعاني من اضطراب التمثيل الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكر أو نقص سكر الدم أو اختلال الغدة الدرقية، استشارة طبيبهم قبل اتخاذ قرار الصيام، حيث يمكن أن يؤثر الصيام لفترات طويلة على مستويات السكر في الدم والتمثيل الغذائي والصحة العامة.

كيفية الصيام في رمضان مع اضطراب التمثيل الغذائي 1. استشر الطبيب أولاً

وفقًا لموقع news 18 قبل البدء في الصيام، يجب على الأفراد الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي طلب المشورة الطبية لتقييم ما إذا كان الصيام آمنًا، يمكن للطبيب أو أخصائي التغذية المعتمد المساعدة في تعديل الأدوية أو جرعات الأنسولين أو خطط النظام الغذائي لضمان استقرار التحكم الأيضي. قد يُنصح بعض الأشخاص بتجنب الصيام تمامًا، بينما قد يُعطى آخرون إرشادات للصيام بأمان.

2 خطط لوجبة غنية بالعناصر الغذائية فى وجبة السحور

يجب أن تتضمن وجبة السحور الكربوهيدرات المعقدة (الحبوب الكاملة والشوفان والأرز البني) والأطعمة الغنية بالألياف (الخضروات والفواكه والبقوليات) والبروتينات الصحية (البيض والزبادي والمكسرات) لتوفير الطاقة المستدامة ومنع ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، يعد الترطيب أمرًا أساسيًا، لذا فإن شرب الكثير من الماء والسوائل الغنية بالإلكتروليت يمكن أن يمنع الجفاف والدوار. يمكن أن يساعد تجنب السكريات المصنعة والكربوهيدرات المكررة في استقرار مستويات الجلوكوز في الدم طوال اليوم.

3. مراقبة نسبة السكر في الدم والأعراض

مراقبة نسبة السكر في الدم بشكل منتظم أمر بالغ الأهمية للأشخاص المصابين بمرض السكري أو غيره من الاضطرابات الأيضية، يساعد فحص مستويات الجلوكوز في الدم قبل وأثناء وبعد الصيام في الكشف عن التقلبات في وقت مبكر. إذا ظهرت أعراض نقص السكر في الدم (الدوخة، والارتباك، والتعرق المفرط) أو ارتفاع السكر في الدم (العطش الشديد، والتبول المتكرر، والتعب)، فإن الإفطار على الفور أمر ضروري لمنع المضاعفات.

4. تعديل وجبة الإفطار بحكمة

عند الإفطار، من المهم أن تكسر الصيام بأطعمة سهلة الهضم مثل التمر (باعتدال)، ومصدر للبروتين، وخضروات غنية بالألياف لتجنب ارتفاع سكر الدم المفاجئ. يساعد شرب الماء قبل تناول الأطعمة الصلبة على منع الجفاف، يجب تجنب الأطعمة المقلية أو السكرية أو المصنعة بشكل مفرط، لأنها قد تؤدي إلى مقاومة الأنسولين واختلال التوازن الأيضي.

5. تعديل الأدوية حسب الحاجة

يجب على الأشخاص الذين يتناولون الإنسولين أو غيره من الأدوية لعلاج الاضطرابات الأيضية تعديل جرعاتهم وتوقيت تناولها تحت إشراف طبي، يمكن أن يؤدي الصيام إلى تغيير طريقة استقلاب الجسم للأدوية، لذا قد يلزم تقليل الجرعات أو تحويلها إلى ما قبل الفجر وغروب الشمس لتجنب المضاعفات.

إذا كنت ترغب في الصيام خلال شهر رمضان كشخص يعاني من اضطراب التمثيل الغذائي، ضع النصائح السابقة فى اعتبارك في الاعتبار.