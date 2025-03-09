شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده تمارين وعايز يصوم.. شروط وضوابط لازمة والان مع تفاصيل الخبر

يمثل شهر رمضان المبارك حدثًا استثنائيًا لكل طفل، فبجانب الأجواء المبهجة التي ترتبط بالشهر الكريم، مثل الزينة والفانوس والزيارات العائلية والحلوى، يرغب الأطفال في الصوم اقتداءً بالكبار، فى نفس الوقت الذى تحرص فيه نسبة كبيرة من الأمهات والآباء على أن يتعود الطفل على الصوم منذ صغره، لزيادة ارتباطه بتلك العبادة، وحتى لا تصبح شاقة عليه لاحقًا.

ويمارس نسبة كبيرة من الأطفال الألعاب الرياضية بشكل منتظم، وهو ما يعنى احتمالية كبيرة لتصادف وجود تمرينات رياضية خلال ساعات الصيام، وفى حالة رغبة الطفل، الأكبر نسبيًا، بالصوم هل يمكن أن يتسبب تزامن الصيام مع التمرين في متاعب صحية له.

تزامن ساعات الصيام مع التمارين الرياضية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة داليا بهجت، استشارى التغذية والسمنة والنحافة بجامعة عين شمس، أن فكرة تعويد الطفل على الصيام يجب أن تتم بشكل تدريجى، ووفقًا لعمر الطفل وحالته الصحية، مشيرة إلى أنه في حالة رغبة لطفل الملحة بالصوم أثناء التمرين، يمكن الصوم في حالة التمارين الدورية الاعتيادية، التي يمارس فيها الطفل الرياضة بشكل غير عنيف.

أما في حالة التمارين المكثفة أو العنيفة، خاصة التي تسبق البطولات الرياضية، فينصح بعدم صوم الطفل في تلك الحالة، نظرا لحاجة جسمه إلى الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة.

شروط الصيام خلال التمرين

وأشارت بهجت إلى أنه فى حالة تزامن التمارين الرياضية مع فترة الصيام، مع رغبة الطفل بالصوم، يجب أن يتم ذلك وفقا لضوابط محددة.

ويأتي شرب كميات كافية من السوائل، خلال الفترة من الإفطار إلى السحور، على رأس ضوابط صيام الطفل أثناء التمارين الرياضية، لترطيب الجسم وعدم فقد الأملاح خلال التمرين، وتناول وجبات متوازنة بالعناصر الغذائية خلال الإفطار والسحور.

علامات تستدعى إفطار الطفل فورا

في حالة ظهور تلك العلامات على الطفل الصائم أثناء التمرين، يجب أن يفطر فورا، مثل التعرق الشديد والتعب والدوار، لأن تلك العلامات تدل على انخفاض مستوى السكر بالجسم.