شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على سحورك.. البيض يمنع الجوع ويعزز تركيزك في الصيام والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر البيض خاصة المسلوق أحد الخيارات المفضلة لمعظمنا على وجبة السحور خلال شهر رمضان، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية تقدم لنا العديد من الفوائد خلال ساعات الصيام، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد تناول البيض على وجبة السحور في رمضان

يعتبر البيض خيارًا ممتازًا للسحور، لأنه غني بالبروتين والدهون الصحية التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، ومن ثم التقليل من نوبات الجوع أثناء الصيام.

يعتبر البيض مصدرًا مستدامًا للطاقة، بفضل محتواه العالى من الدهون الصحية التي تمدك بالطاقة اللازمة خاصة خلال ساعات الصيام.

يساعد البيض على تعزيز صحة العضلات، حيث يعمل على بناء العضلات والحفاظ عليها، خاصة لمن يمارسون التمارين الرياضية.

البيض يعزز وظائف الدماغ، وذلك بفضل محتواه من الكولين وهو عنصرًا مهمًا لتعزيز التركيز والذاكرة وهو ما نحتاجه أثناء أداء المهام اليومية خاصة فى نهار رمضان.

يساعد البيض على تقوية جهاز المناعة، وذلك بفض محتواه العالى من الفيتامينات مثل B12 وD التي تدعم بدورها الجهاز المناعي.

البيض يساعد في الحفاظ على صحة العين، وذلك بفض محتواه من مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين المفيدة لصحة العين.

البيض يمنعك من زيادة الوزن المحتملة في رمضان، لأنه يساعد على الشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية.

يعمل البيض على تحسين صحة القلب، بالرغم من محتواه من الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه يساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

البيض يدعم صحة الجلد والشعر، بفضل محتواه من فيتامينات B التي تعزز بدورها نمو الشعر وصحة البشرة.