شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب تساعد على تقوية الذاكرة والوقاية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

يساهم تناول بعض الأعشاب والتوابل في تحسين صحة الدماغ والحد من فقدان الذاكرة، والجيد أنها متوافرة فى المطبخ أو يمكن الحصول عليها بسهولة فى المتاجر.

ووفقًا لموقع "Very well mind" يوجد 5 أعشاب وتوابل تساهم فى تقوية الذاكرة، والحفاظ على صحة الدماغ.

5 أعشاب وتوابل للحفاظ على الذاكرة 1- المريمية

تعتبر عشبة المريمية من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى تقوية الذاكرة، وقد تعمل أيضًا على تحسين الإدراك والمساعدة في علاج مرض الزهايمر، وذلك لاحتوائها على مركبات قد تكون مفيدة للوظائف الإدراكية والعصبية، ويمكن تناول المريمية كمشروب أو إضافتها للطعام.

2- الكركم

الكركم من أشهر التوابل التى تستخدم فى وصفات الطعام المختلفة، كما يستخدم فى الوصفات العلاجية فى الهند، ويحتوى الكركم على مركب "الكركمين"، والذي يعد مضاد للأكسدة والالتهابات.

ويساهم الكركم فى الوقاية من مرض الزهايمر، عن طريق تطهير الدماغ من بيتا أميلويد (شظية بروتينية)، والتى يتسبب تراكمها فى تشكيل لويحات دماغية مرتبطة بمرض الزهايمر ، وقد يحمي الكركم صحة الدماغ عن طريق تثبيط انهيار الخلايا العصبية في الدماغ.

3- الأشواجاندا

تعزز عشبة الأشواجاند صحة المخ عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، أحد العوامل التى تساهم فى تقدم مرض الزهايمر وتقدمه.

4- الجينسنج

يعتبر الجنسنغ من أفضل الأعشاب لتقوية الذاكرة، نظرًا لقدرته تقليل تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر، لإحتواءه على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى الجينسنوسيدات، والتى تساهم في تقليل مستويات بيتا أميلويد في المخ.

5- عشبة الليمون

عشبة الليمون هي عشبة يتم تناولها عادة في صورة مشروب ساخن، وتستخدم بشكل متكرر لتخفيف القلق والأرق، وقد تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية، حيث أنها تحتوى على حمض الروزماريني (RA)، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ولديه تأثيرات عصبية وقائية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول 500 مللى من مستخلص عشبة الليمون، قد يساعد في منع التدهور المعرفي لدى كبار السن الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، كذلك منع تفاقم الأعراض العصبية والنفسية لمرض الزهايمر.

هل الأعشاب كافية للحفاظ على الذاكرة؟

على الرغم من أن بعض الأعشاب والتوابل قد يكون لها تأثيرات مفيدة على صحة الدماغ والذاكرة، إلا أنه لا ينبغي استخدام أي علاج طبيعي كبديل عن العلاجات الطبية المعتمدة، خاصة فى حالة وجود حالة مرضية تستلزم العلاج.

كما أن استخدام الأعشاب بكميات أكبر من اللازم، قد يتسبب فى عدد من الآثار الجانبية الضارة، فعلى سبيل المثال الإفراط فى تناول المكملات الغذائية المصنعة من مركزات الكركم والجينسنج يزيد من خطر النزيف، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر الأخرى، كما يمكن أن يسبب الجنسنج تغيرات في ضغط الدم، ويتفاعل مع العديد من الأدوية، وقد يسبب تفاعلًا تحسسيًا شديدًا أو تلفًا في الكبد في حالات نادرة.