شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. النوم بعد الفطار في رمضان يعرضك لهذه المشكلة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثير من الأشخاص بالرغبة في النوم بعد تناول الفطار في رمضان، وفى الغالب يحدث ذلك بعد تناول وجبة دسمة، والشعور بالشبع، ثم الاستسلام للنوم، لكن النوم بعد الأكل قد يعرضك لمشكلة صحية، نتعرف فى هذا التقرير على اضرار النوم بعد الأكل مباشرة فى رمضان، بحسب موقع تايمز ناو.

عملية الهضم

تعتمد عملية الهضم بشكل كبير على الحركة - سواء من داخلك أو من معدتك، تقوم معدتك بتحويل الطعام إلى هريس شبه سائل، والذي ينتقل بعد ذلك جنوبًا إلى الأمعاء امتصاص العناصر الغذائية عندما تكون في وضع مستقيم، تعمل الجاذبية على مساعدتك، وتوجه الطعام بسلاسة عبر نظامك.

ما هي المشكلة الأكثر إلحاحًا؟

ارتجاع الحمض يعرف أيضًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) في الحالات المزمنة، ويحدث هذا عندما يتسلل حمض المعدة إلى المريء. عندما تكون في وضع مستقيم، تحافظ الجاذبية على محتويات المعدة حيث تنتمي. ولكن عند الاستلقاء؟ يكون هذا الحمض حرًا في التحرك، مما يؤدي إلى ذلك الشعور بالحرقان المزعج الذي نسميه حرقة المعدة.

هل النوم بعد الأكل غير صحي فعلا؟

في حين أن تناول وجبة واحدة بعد الأكل لن يسبب ضررًا دائمًا، إلا أن جعله عادة قد لا يكون أفضل فكرة. يمكن أن يؤدي ارتداد الحمض المزمن إلى تهيج المريء بمرور الوقت، مما يزيد من خطر الإصابة بالقرحة وغيرها من الأمراض.

مشاكل في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يبطئ عملية الهضم، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ والخمول.

ومع ذلك، لا يعني هذا أنك بحاجة إلى الركض في ماراثون بعد كل وجبة. في الواقع، يمكن أن تكون التمارين الشاقة بعد الأكل مباشرة مشكلة أيضًا، حيث تعمل على تحويل الدم بعيدًا عن الهضم ويمكن أن تؤدي إلى تقلصات.

بدلاً من ذلك، يمكنك ممارسة نشاط خفيف مثل المشي أو الجري. المشي اللطيف قد يساعد على الهضم المساعدة فى تنظيم مستويات السكر في الدم.

إذن كم من الوقت يجب عليك الانتظار؟

يوصي الخبراء عمومًا بالانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل قبل الاستلقاء بعد تناول الطعام. يمنح هذا معدتك وقتًا كافيًا لإفراغ محتوياتها، مما يقلل من فرص الارتجاع وعدم الراحة. إذا كان عليك الاستلقاء، فإن دعم نفسك بالوسائد يمكن أن يساعد في إبقاء حمض المعدة في مكانه.