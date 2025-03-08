شكرا لقرائتكم خبر عن شاب صيني يعانى من انهيار الرئة بعد 20 تمرين ضغط ونط الحبل والان مع تفاصيل الخبر

صدم الأطباء فى مقاطعة خنان الصينية بحالة رجل فى منتصف العمر، أصيب باسترواح الصدر بعد ممارسة تمارين بدنية خفيفة 20 تمرين ضغط وبضع دقائق من القفز بالحبل، حيث أخبر الرجل الذى لم يذكر اسمه الأطباء أنه قرر أن يستعيد لياقته البدنية كجزء من قرار العام الجديد، لكن الأمور لم تسير كما تصور، ففى الشهر الماضى، بدأ فى ممارسة تمارين الضغط ونط الحبل كوسيلة لفقدان الوزن، لكنه لم يتمكن إلا من ممارسة مجموعتين من تمارين الضغط ونط الحبل لبضع دقائق عندما بدأ يشعر بالتعب.

توقف واستمر فى ممارسة يومه، ولكن عندما استيقظ فى اليوم التالى، بدأ يعانى من آلام شديدة فى الصدر وصعوبة فى التنفس، وخاصة بعد بذل جهد بدنى بسيط، مثل صعود السلالم، فى مرحلة ما، أصبح الألم سيئا لدرجة أنه ذهب إلى المستشفى حيث شخصه الأطباء على أنه استرواح الصدر، بحسب ما ذكر موقع oddity central.



انهيار رئة رجل بسبب تمرين الضغط

يبدو أن الجهد الذى بذله خلال هاتين المجموعتين من تمارين الضغط وجلسة قصيرة من القفز بالحبل كان كبيرا لدرجة أنه ثقب رئته، مما تسبب فى انهيارها، وأظهر فحص الأشعة السينية أن أحد جانبى رئتى الرجل كان تالفا للغاية، حيث تقلص إلى ثلث حجمه الطبيعى، وقال الأطباء إن الحالة كانت ستزداد سوءا مع مرور الوقت، مما تسبب فى النهاية فى أضرار لا رجعة فيها وحتى الموت.

استخدم الأطباء قصة الرجل غير العادية كتذكير بأن تستمع دائما إلى جسدك ولا تضغط على نفسك كثيرا، على الرغم من أنه لا تبدو مجموعتان من تمارين الضغط وبعض القفز بالحبل وكأنها تمارين مرهقة على الاطلاق.