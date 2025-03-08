شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. نامت أسترالية وبعد الجراحة استيقظت إيرلندية والان مع تفاصيل الخبر

حكايات الأمراض لا حد ولا حصر لها، فما زالت الألغاز المرضية تتواصل حتى الآن، ليقف الطب عاجزًا أمام مثل هذه الحالات النادرة والغريبة.

خضعت الأسترالية أنجيلا ين البالغة من العمر 27 عامًا لعملية استئصال اللوزتين في شهر أبريل من عام 2021، لتستيقظ بلكنة غريبة متحدثة باللغة الأيرلندية.

في سياق ذلك، عجز الطب عن تفسيرها أو فهمها، وفقًا لتقرير نشر في موقع نيوز وييك، حيث استيقظت أنجيلا الأسترالية بعد الخضوع لجراحة اللوزتين وبعد التخلص من آثار التخدير لتتحدث بلكنة غير لكنتها الأصلية وهي اللكنة الأيرلندية.

وأكدت أنها خضعت للكثير من الأبحاث والفحوصات وزارت الكثير من الأطباء لمحاولة معرفة ما حدث لهجتها الطبيعية دون جدوى.

تعليق طبيب

وعلق الدكتور كارل كروسيزيلينكى، مؤكدًا أن هذه الحالة الغريبة التي تعرضت لها هذه الفتاة قد تكون بنسبة بسيطة نوعًا من الإصابة بمتلازمة اللهجة الأجنبية، وهي تلك المتلازمة التي تسبب اضطرابات حادة في الكلام تجعل الشخص يظهر وكأنه يتحدث بلكنة أخرى غير لغة بلاده الأصلية.

وأكد أن هذا الاضطراب لم يتم تسجيل أكثر من 150 حالة قد أصيبت به وعادة ما تكون هذه الإصابات مباشرة في الدماغ، لكنه عاد وأكد أن الفتاة الأسترالية لا تعاني من أي أعراض عصبية ولم تتعرض لأي إصابة في الدماغ، وبالتالي يحتار الأطباء في الجزم بسبب هذه الحالة الغريبة.

أنجيلا التي زارت الكثير من الأطباء المتخصصين لتحديد سبب مشكلتها، أكدت أنها زارت طبيب أعصاب متخصص في إعادة تأهيل السكتة الدماغية لمساعدتها في تشخيص حالتها، إلا أنها تنشر وتوثق حالتها لمساعدة غيرها من الأشخاص الذين قد مروا بهذه الحالة إن وجدوا.