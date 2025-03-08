شكرا لقرائتكم خبر عن كامل العدد.. نصائح لـ"ليلى" لاحتواء غضب الابن بمرحلة المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 3، نقاشا حادا بين "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني وابنها "شريف" حمزة دياب، حول علاقته بفتاة من تركيا، وعدم التزامه بلعب الكرة، ويؤكد لها أن ما حدث يعتبر عادي وهذه عاداتهم وتقاليدهم.

كما شهدت الحلقة رفض شريف إعطاء فرصة جديدة لوالده "صالح عبد النبى"، وتركه لحفل عيد ميلاد جده تيمور "أحمد كمال"، وهو بحالة غضب، فيما كانت ليلى تفكر بطريقة للتعامل مع مشاعر شريف الغاضبة ضد والده.

وتواجه شخصية ليلى نفس المتاعب التي تواجهها جميع الأمهات، ومنها إيجاد طريقة صحيحة للتعامل مع غضب الأبناء واحتوائهم، خاصة في المراحل السنية الحرجة مثل المراهقة وبداية الشباب.

لماذا يشعر المراهقين بالغضب؟

ووفقًا لموقع "University of Utah Health" فإن تربية الأطفال رغم ما تجلبه من سعادة إلى حياتنا، لكنها تؤدي أيضًا إلى تحديات هائلة، خاصة في مرحلة المراهقة التي تشهدت تقلبات مزاجية كبيرة للأبناء، وإظهارهم للغضب، إلا أنها عادة ما تكون مناسبة لعمره وطبيعية.

ويوجد بعض العوامل التي قد تجعل الإبن المراهق يبدو عصبيًا أو غاضبًا في كثير من الأحيان، ومنها :

التغيرات الهرمونية

الرغبة في الاستقلال

التأثيرات الاجتماعية

مزيد من المسؤوليات

اكتشاف الذات

يمكن أن تؤدي هذه التغيرات الكبرى في الحياة، مقترنة بأدمغتهم التي لا تزال في مرحلة النمو، إلى تقلبات مزاجية أو نوبات غضب.

نصائح لاحتواء الأبناء المراهقين في حالة الغضب

يوجد عدد من المهارات التي تساهم في إحتواء الإبن المراهق عند الغضب، ومنها:

اللطف

تحدث مع إبنك المراهق بلطف واحترام، وحاول أن تظل هادئًا ومنضبطًا، وتجنب الصراخ أو الشتائم أو اتهامه بأي شيء.

الاهتمام

ضع هاتفك أو جهاز الكمبيوتر جانبًا لإظهار اهتمامك بحياته ومشاعره وما يقوله، امنحه انتباهك الكامل عندما يتحدث إليك.

التحقق من صحة مشاعره

قد يكون هذا الجزء صعبًا على الآباء لأنهم قد لا يتفقون مع سبب غضب المراهق، ومع ذلك فإن التحقق من صحة مشاعره وإخباره بحقه في الغضب يمكن أن يساعده على الشعور بالفهم والاحترام.

حافظ على هدوئك

تعامل بلطف وحاول ألا تبدو رسميًا للغاية، بل كن هادئًا، وتجنب محاولة حل المشكلات أو إصلاح كل شيء بالنسبة له، فقط حاول الاستماع والفهم.

متى يجب عليك طلب المساعدة الطبية

من الطبيعي أن يكون المراهقون متقلبين المزاج، لكن يوجد مجموعة من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى الحاجة إلى مساعدة متخصصة، ومنها:

تغيرات جذرية عن حالتهم المزاجية الأساسية المعتادة

انعزال

عدم القدرة على أداء المهام اليومية

التنمر على الآخرين

إتلاف الممتلكات

القسوة على الحيوان

التحدث عن إيذاء أنفسهم أو الآخرين

التعبير عن اليأس أو الحديث عن الانتحار

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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