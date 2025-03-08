شكرا لقرائتكم خبر عن دايت "شادية" فى كامل العدد.. كل ما تريد معرفته عن النظام النباتى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد 3، اتباع شخصية شادية "إنجى المقدم" لأحد الأنظمة الغذائية النباتية، نظرًا لاهتمامها بحقوق الحيوان، لذلك ترفض تناول اللحوم والألبان البقرى، قائلة: "المفروض نسيب لبن البقرة لأولادها"، وهو نفس النظام الغذائي الذى بدأت تتبعه أمينة "جسيكا حسام".

ووفقًا لموقع "Health" لا يوجد تعريف واحد للنظام الغذائي القائم على النباتات، ولكن يوجد نوعين أساسيين من الأنظمة النباتية، وهو النظام النباتى "vegetarian"، والنظام النباتى الصرف "vegan".

الفرق بين النظام الغذائي النباتى والنباتى الصرف

يعتمد كل من النظام الغذائى النباتى "vegetarian"، والنظام النباتى الصرف "vegan"، على تناول الخضروات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة، إلا أن النظام النباتى الصرف "vegan"، لا يتم خلاله تناول الألبان جميع المنتجات المصنعة منها.

أنواع النظام الغذائي النباتى

يستثني النظام الغذائي النباتي جميع الأطعمة الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض واللحوم والمأكولات البحرية، ولا تقتصر النباتية على اتباع نظام غذائي معين بالنسبة لبعض الأفراد، بل تشمل نمط حياة لا يتضمن استخدام أي مواد مشتقة من الحيوانات، مثل الجلود.

ويوجد 3 أنواع رئيسية من الأنظمة الغذائية النباتية، وهى:

نظام نباتى يتضمن منتجات الألبان

نظام نباتى يتضمن منتجات الألبان والبيض

نظام نباتى يتضمن البيض باعتباره البروتين الحيواني الوحيد الذي يتم تناوله ويساهم النظام الغذائي النباتى في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض، مثل:

الفوائد الصحية للنظام النباتى

أمراض المناعة الذاتية

أمراض القلب

الأمراض الالتهابية

مرض السكر من النوع الثاني

إدارة الوزن

وتحتوى الأطعمة التي تشكل أساس النظام الغذائي النباتى، على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ونسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الهضم وفقدان الوزن، كما أن الأغذية النباتية مفيدة لميكروبات الأمعاء، والتي تلعب دورًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.

"فيجيتريان" أو "فيجان" أيهما أكثر صحة؟

تتشابه الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة بشكل نسبى، لأنها في الأساس تعتمد على الأطعمة النباتية، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية العادية قد تكون أكثر صحة، لإحتوائها على عناصر غذائية أكثر بقليل من النظام الغذائي النباتي الصرف، ومثلا قد يكون للنظام الغذائي النباتي تفوق طفيف على النظام الغذائي النباتي الصرف فيما يتعلق بالبروتين والكالسيوم.

كذلك يتوفر للنباتيين الذين يتناولون البيض ومنتجات الألبان المزيد من خيارات البروتين، ويمكنهم الوصول إلى مصادر إضافية للكالسيوم إذا استهلكوا منتجات الألبان فقط إلى جانب الأطعمة النباتية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتبعون هذه الأنماط الغذائية يتناولون كميات متزايدة من العناصر الغذائية التالية:

الكربوهيدرات

الكاروتينات

الألياف الغذائية

حمض الفوليك

المغنيسيوم

فيتامينات C و E

أضرار الأنظمة الغذائية النباتية

تتضمن الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات أطعمة يجب تناولها باعتدال، مثل الكربوهيدرات المكررة والأطعمة النباتية فائقة المعالجة والزيوت الاستوائية، مع التركيز على هذه الأطعمة وبدون اتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي نباتي ونباتي صرف إلى عدد من الأضرار الصحية، مثل:

كسور العظام

السكتة الدماغية النزفية

اضطرابات الهرمونات

زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر من النوع الثاني

انخفاض مستويات الطاقة

تغيرات الوزن

أيضًا، من الناحية الغذائية، فإن استبعاد المزيد من الأطعمة الحيوانية يعني أن الشخص سيحتاج إلى البحث عن مصادر العناصر الغذائية التالية لتلبية احتياجاته، مثل الكالسيوم واليود والحديد وأحماض أوميجا 3 ، والبروتين والزنك، وفيتامين ب 12، لذلك عند إتباع تلك الأنظمة الغذائية، يفضل استشارة أخصائي تغذية للحصول على الإرشادات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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