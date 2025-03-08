شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. الطريقة النفسية الصحيحة لإخبار طفل بوفاة أحد والديه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب الذى يتم عرضه على قناة Dmc ومنصة watch it، حوارًا دار بين فارس "كريم فهمى" وشقيقه الأصغر حازم "محمود ياسين جونيور"، حول عدم قدرته على إخبار ابنه بوفاة والدته "ندى موسى" بعد تعرضها لحادث سيارة.

ويعد إخبار الطفل بوفاة أحد المقربين منه، خاصة لو كان أحد الوالدين، أمرًا شديد الصعوبة، وذلك لأن الطفل يحتاج تمهيد الأمر له بطريقة تناسب عمره، بجانب الحفاظ على حالته النفسية.

نصائح لإخبار الطفل بوفاة أحد والديه بطريقة صحيحة

عند إخبار الطفل بأمر وفاة أحد المقربين، حاول أن تكون مباشرًا وصادقًا قدر الإمكان، مع تجنب ذكر الأمور المزعجة أو المخيفة، ومن الأفضل التحدث مع الطفل في مكان مألوف، ويمكن إبقاء لعبة مفضلة بالقرب منه لمساعدته على الشعور بالراحة.

ووفقًا لموقع "Parents"، يوجد عدد من النصائح لإخبار الطفل بوفاة أحد والديه، أو أحد المقربين منه، وهى:

تجنب التعبيرات الملطفة

يفضل قدر الإمكان تجنب التعبيرات الملطفة مثل "إنه في مكان أفضل"، لأنها قد تكون مخيفة أو مربكة للأطفال، ذلك من الأفضل ذكر أنه عندما يموت الناس، يتوقف جسدهم عن العمل، ولا يمكنهم الأكل أو المشي أو اللعب بعد الآن، ولن تتمكن من رؤيتهم، مع ذكر ذلك بطريقة هادئة وتناسب المرحلة العمرية للطفل

الإجابة على الأسئلة فور ظهورها

كن مستعدًا للأسئلة حول ما إذا كنت أنت أو طفلك أو أحد أحبائك سيموت قريبًا، كذلك مناقشة الطرق التي يموت بها الناس، مثل التقدم في العمر أو التعرض لحادث، وفى حالة أن الوفاة كانت بفعل المرض، يجب التأكيد على الطفل أن المرض كان شديد لدرجة أنه أدى للوفاة، وذلك حتى لا يخاف الطفل عند إصابته بالمرض.

كذلك ليس من المفترض قطع أي وعود بأن الأشخاص المقربين لن يموتوا، لكن يجب مناقشة الطفل في أن الأمر محزنًا، لكن سيتم تجاوزه.

عدم الاهتمام أمر طبيعي

قد يكون لدى الطفل أسئلة، وأحيانا لا يكون لديه أي أسئلة، وهو أمر غير مقلق لأنه من الشائع ألا يكون لدى الأطفال الصغار أي أسئلة، خاصة في البداية.

كن مستعدًا لردود أفعالهم أو عدم وجودها

قد لا يبكي الطفل بعد معرفته بالخبر، لأن الأطفال الصغار لا يظهرون نفس مستوى المشاعر التي يبديها البالغون لأنهم لا يدركون تمامًا مفهوم الموت، لكن قد يظهر الطفل ردود أفعال مختلفة بمرور الوقت، لذذلك يجب التواصل معه بشكل دائم.

أوضح لهم أن الموت ليس خطأهم

يجب أن يتم التأكيد على الطفل بأن الموت ليس خطأهم، وذلك لأن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يميلون إلى الاعتقاد بأن العالم يدور حولهم، لذا قد يشعرون بإحساس مضلل باللوم.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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