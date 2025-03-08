شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصد فوائد الفيتامينات كاملة.. اعرف قاعدة الـ 30 دقيقة بعد المشروب والان مع تفاصيل الخبر

يتجاهل بعض الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية يوميًا قاعدة مهمة قد تؤدي إلى تخريب فوائد هذه العناصر الغذائية الحيوية، حيث تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في إصلاح الخلايا وتنظيم الهرمونات ومستويات الطاقة، ولكن ماذا لو كان بإمكانك تعظيم هذه الفوائد من خلال تذكر قاعدة بسيطة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للتقرير، فإن قاعدة مدتها 30 دقيقة يمكن أن تساعد في الامتصاص السليم للفيتامينات والمعادن الأساسية في جسمك، حيث يجب ألا تكون طقوسك اليومية لتناول حبوب الفيتامينات قريبة جدًا من وقت تناول مشروبات الشاي أو القهوة لأن هذا قد يؤثر على طريقة امتصاص جسمك لهذه العناصر الغذائية الأساسية.

وقد يعيق توقيت تناول المكملات الغذائية وما تشربه بشكل صحيح، امتصاص الفيتامينات والمعادن التي تتناولها، فالكافيين له تأثير مدر للبول مما قد يزيد من التبول ويمكن أن تستنفد العديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامينات ب وفيتامين سي، بسبب فقدان السوائل، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical Chemistry كما يمكن أن يتداخل الكافيين مع امتصاص فيتامين د، ويمكن أن يعيق أيضًا امتصاص الحديد.

وفي حين يجب تناول الجرعة اليومية من الفيتامينات والمعادن من مصادر غذائية مثل الخضراوات الخضراء والفواكه والجزر والبرتقال والقرنبيط والسبانخ والبذور والمكسرات وغيرها، ينصح الأطباء بتناول المكملات الغذائية في حالة نقص الفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، قد لا يتمكن العديد من الأشخاص من جني الفوائد الكاملة لمكملاتهم الغذائية بسبب هذا الخطأ الشائع المتمثل في تناولها بالقرب من تناول كوب من الشاي أو القهوة.

فيما يلى.. تأثير الكافيين على امتصاص العناصر الغذائية

قاعدة الـ30 دقيقة مهمة للغاية ويمكن أن تساعد في امتصاص أفضل للمكملات الغذائية، فعلى سبيل المثال، فإن تناول الحديد مع الشاي أو القهوة يمكن أن يقلل من فعاليته، حيث يمكن أن تمنع المشروبات مثل هذه جسمك من امتصاص بعض العناصر الغذائية بشكل كامل، وخاصة الحديد، لذلك تجنب الشاي أو القهوة لبضع ساعات قبل وبعد تناولهما، وللحصول على امتصاص أفضل، تناول الحديد مع كوب من عصير البرتقال، حيث يساعد فيتامين سي جسمك على معالجته بشكل أكثر فعالية.

مشروبات الكافيين يمكن أن تقلل من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د والاستفادة منه بشكل فعال لأنه يتداخل مع المستقبلات التي تساعد الجسم على استخدام فيتامين أشعة الشمس، ونظرًا لأن فيتامين د مهم لعظام قوية ونظام مناعي صحي ونوم جيد، فمن المهم الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل أو بعد تناول قهوتك لتناول مكملات فيتامين د، كما أن أفضل وأبسط طريقة لتحقيق أقصى استفادة من الفيتامينات هي تناولها مع الماء العادي.

ويقول الخبراء إن قاعدة الـ30 دقيقة والتي تشير إلى ترك هذه المدة قبل أو بعد تناول القهوة يضمن امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بشكل صحيح.